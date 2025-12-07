Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Gevaar bosbranden zuidoosten Australië afgenomen

epaselect epa12573710 A firefighter uses a water hose to put out a bushfire spreading through the Koolewong area on the Central Coast, New South Wales (NSW), Australia, 06 December 2025. According to the NSW Rural Fire Service (RFS), the fire has burnt through more than 100 hectares in the Central Coast region and is yet to be controlled. EPA/DAN HIMBRECHTS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ANP / EPA / DAN HIMBRECHTS

Het gevaar van de bosbranden in het zuidoosten van Australië is volgens de autoriteiten afgenomen. De brandweer liet weten dat de bosbranden niet langer een gevaar zijn voor bewoners.

Tientallen bosbranden woeden in de deelstaat New South Wales en een brand 40 kilometer ten noorden van Sydney bedreigde in de kuststreek bij Woy Woy een zeer dichtbevolkt gebied waar honderdduizenden mensen wonen.

Premier Anthony Albanese zei dat er gelukkig geen doden zijn gevallen. Hij wees erop dat „de zomer zoals alle zomers in deze tijd moeilijk wordt”. Wel zijn er volgens plaatselijke autoriteiten in de deelstaat dit weekeinde huizen en andere panden verwoest en is er aanzienlijke schade aan infrastructuur, landbouwgronden en nationale parken.

Van de 28 miljoen Australiërs wonen er 8,5 miljoen in New South Wales, waarvan meer dan 5 miljoen in de regio Sydney.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties