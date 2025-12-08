Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tsunamiwaarschuwing in Japan na zware beving voor kust

Ten oosten van de Japanse stad Aomori, in het Kamikita-district, heeft voor de kust een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van ruim 7. De beving was aanleiding om direct een tsunamiwaarschuwing uit te vaardigen, meldt het Japanse NHK. Zeker enkele duizenden mensen moesten een veilig heenkomen zoeken.

De autoriteiten houden rekening met golven van maximaal 3 meter hoogte. Kerncentrales in Aomori worden gecontroleerd op afwijkingen. De eerste tsunamigolf die de kust bereikte, was 40 centimeter hoog.

Op 11 maart 2011 was er een zware zeebeving met tsunami voor de noordoostkust van Japan met rampzalige gevolgen. Daarbij vielen ruim 15.000 doden. De kerncentrale van Fukushima raakte eveneens zwaar beschadigd, met radioactieve besmetting van de omgeving tot gevolg.

