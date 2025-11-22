Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Europa ook bij overleg Oekraïne en VS zondag in Genève

Vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn ook aanwezig bij overleg tussen Oekraïne en de VS zondag in Genève om een einde te maken aan de oorlog met Rusland, melden functionarissen. Ze gaan het 28-puntenplan van de VS bespreken.

Ook zou er een Europees conceptvredesplan zijn gemaakt, gebaseerd op het Amerikaanse voorstel. Dat is volgens een Duitse regeringsbron naar Oekraïne en de VS gestuurd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een delegatie samengesteld die de gesprekken voor Oekraïne gaat leiden. Volgens een Amerikaanse functionaris is Rusland niet aanwezig bij de gesprekken in Genève, maar willen de VS „heel snel” met het land om de tafel.

Gezamenlijke verklaring

Leiders die rond de G20-top in Zuid-Afrika hebben gesproken over het Amerikaanse vredesplan zijn met een gezamenlijke verklaring gekomen. Daarin staat dat de landen een basis zien „waar verder aan moet worden gewerkt” en dat ze de komende dagen „nauw blijven samenwerken” met Oekraïne en de Verenigde Staten.

In het plan staat onder andere dat de Oekraïense krijgsmacht moet worden beperkt en dat NAVO-toetreding wordt uitgesloten. In ruil daarvoor zou het land veiligheidsgaranties krijgen, al is nog niet duidelijk wat deze precies inhouden.

