Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Doden en veel gewonden na tornado in Brazilië

epa00162894 A tornado is seen from the Santos Fishing Club, in Ponta de la Playa, on the outskirts of Sao Paulo, Monday 29 March 2004. A cyclone that hit southern Brazil Sunday killed two people and left hundreds homeless as meteorologists debated whether it was the first hurricane ever recorded in the southern Atlantic Ocean. Winds exceeded 150 kilometres per hour and did damage in 20 cities, demolishing hundreds of trees. Officials worried that the death toll could rise because numerous people were missing on land and at sea. Two fishing boats with a total of 13 people on board, for instance, had not returned to port before the storm called Catarina hit. EPA/NATALIA BARLETTA RAMOS BRAZIL OUT
ANP / EPA / Natalia Barletta Ramos

Een tornado heeft een ravage aangericht en veel slachtoffers gemaakt in het zuiden van Brazilië. De wervelwind trof daar de circa 14.000 inwoners tellende plaats Rio Bonito do Iguaçu. De autoriteiten maken melding van zeker vijf doden en ongeveer 130 gewonden.

De komst van de tornado ging gepaard met harde wind. Windsnelheden liepen naar verluidt op tot 250 kilometer per uur. Er zijn berichten dat auto’s omver zijn geworpen, bomen omvielen en huizen schade opliepen.

De meeste slachtoffers hebben volgens de hulpdiensten alleen lichte verwondingen. Enkele tientallen personen zijn er slechter aan toe.

In meerdere Braziliaanse deelstaten is alarm geslagen voor ernstig noodweer. De gouverneur van Paraná, waar Rio Bonito do Iguaçu ligt, schreef online dat de veiligheidsdiensten alert zijn „en de steden in de gaten houden die getroffen zijn door de zware stormen”.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties