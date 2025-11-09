Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Supertyfoon Fung-wong komt aan land op Filipijnen

De gevreesde supertyfoon Fung-wong is aan de oostkust van het Filipijnse hoofdeiland Luzon aan land gekomen. De orkaan is met windsnelheden van 185 kilometer per uur geland in de provincie Aurora, ongeveer 155 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Manilla.

Het noodweer heeft al twee mensenlevens geëist en bijna een miljoen mensen hebben de opdracht gekregen te vertrekken uit gebieden die als kwetsbaar voor de tyfoon gelden. Op Luzon wordt uit voorzorg maandag het openbare leven stilgelegd. Zo blijven bijvoorbeeld scholen, overheidsgebouwen en sporthallen of -velden dicht. Eerder deze maand vielen meer dan tweehonderd doden door tyfoon Kalmaegi.

ANP

