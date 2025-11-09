Redactie Metro
Fung-wong groeit bij de Filipijnen uit tot supertyfoon

Residents evacuate from their flooded homes due to heavy rain brought by Typhoon Fung-wong in Remedios T. Romualdez, on the southern island of Mindanao on November 8, 2025. Rescue work was suspended and preemptive evacuations began on November 8 as Typhoon Fung-wong bore down on the Philippines, days after another storm killed at least 204 people. Erwin MASCARINAS / AFP
ANP / AFP / ERWIN MASCARINAS

De tyfoon Fung-wong, die vanuit het westen de Filipijnen nadert en naar verwachting zondagavond aan land komt, groeit uit tot een supertyfoon, aldus het Filipijnse nationale weerstation.

Fung-wong haalt windsnelheden van 185 kilometer per uur.

Meer dan 100.000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en er zijn ten minste 300 vluchten geannuleerd. Het presidentiële paleis maakte verder bekend dat maandag in de hoofdstad Manilla en omliggende regio’s overheidsdiensten zijn opgeschort en scholen zijn gesloten.

Afgelopen week deed de tyfoon Kalmaegi de Filipijnen al aan. Zeker 140 mensen kwamen om het leven, ook door overstromingen door hevige regenval.

