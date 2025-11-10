Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat is er aan de hand in Sudan? 5 vragen en antwoorden

Sudan wordt al tweeënhalf jaar verscheurd door een bloedige oorlog. Toch horen we hier weinig over. Wat is er aan de hand in Sudan? Wat is die crisis die ‘vergeten is’?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Gaza, is er vooralsnog weinig aandacht voor dit gruwelijke conflict. Derk Segaar, hoofd Internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis, ziet dat Sudan een vergeten crisis is.

Vragen en antwoorden over de oorlog in Sudan

1. Wat is er aan de hand in Sudan?

In Sudan woedt sinds 2023 een bloedige burgeroorlog tussen de paramilitaire rebellengroep RSF en het regeringsleger (SAF). Er wordt vooral gevochten in de hoofdstad Khartoem en de regio Darfur. Beide partijen voeren luchtaanvallen en bombardementen uit en burgers worden systematisch aangevallen.

2. Waar gaat het conflict over?

Tot 2019 ging het land gebukt onder het regime van president Al-Bashir. Hij voerde het nationale leger van Sudan dan aan, maar stond ook aan de wieg van de RSF. Die vindt namelijk zijn oorsprong in Janjaweed, een voornamelijk Arabische militie die bekendstond om hun wreedheden tegen niet-Arabische stammen. Al-Bashir maakte gebruik van de beruchte Janjaweed-milities om opstanden de kop in te drukken.

Na de val van het regime werd een civiel-militaire regering gevormd, maar in 2021 volgde een nieuwe staatsgreep door RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo en SAF-leider Abdel Fattah al-Burhan. De RSF zou onderdeel worden van het regeringsleger, maar over de uitvoering ontstond een machtsstrijd tussen de twee generaals.

Ze konden het niet eens worden over de verdeling van de macht en een oorlog brak uit. De strijd begon na aanvallen van de RSF op overheidsgebouwen en is geëscaleerd tot een grootschalig conflict. De rebellen worden beschuldigd van willekeurige moorden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de Verenigde Staten pleegt de RSF zelfs genocide op de niet-Arabische bevolking. In Darfur wonen verschillende etnische en religieuze groepen. De RSF bestaat vooral uit Sudanezen van Arabische afkomt en heeft het gemunt op Sudanezen van Afrikaanse afkomst.

3. Wat is er gebeurd in El-Fasher?

Begin november werd met veel geweld de stad El-Fasher ingenomen door de RSF. Dat was de laatste grote stad was die onder controle stond van het leger. De Europese Unie noemt de inname van de Sudanese stad el-Fasher een „gevaarlijk kantelpunt in de oorlog”.

Er komen verhalen naar buiten over massamoorden, etnische zuiveringen en massale mensenrechtenschendingen. Tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. Volgens getuigenissen die persbureau AFP optekende vanuit nabijgelegen dorpen zouden vluchtelingen in elkaar zijn geslagen en beroofd. Ook zouden kinderen in bijzijn van hun ouders zijn doodgeschoten.

4. Wat zijn de gevolgen?

Volgens verschillende experts is de situatie in Sudan de grootste humanitaire ramp ter wereld. Het conflict heeft het land verwoest, tienduizenden mensen het leven gekost, hongersnood in het hele land veroorzaakt en miljoenen mensen ontheemd.

In september kampten ruim 21 miljoen mensen, 45 procent van de bevolking, met voedselonzekerheid. 375.000 inwoners hadden zelfs te maken met catastrofale hongersnood. Vrouwen en meisjes worden het hardst getroffen. In het vluchtelingenkamp Tawila, waar dit jaar honderdduizenden mensen heentrokken, ontbreekt het volgens hulporganisaties aan voldoende drinkwater, voedsel en toiletten en grijpen ziektes om zich heen.

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de steeds verder escalerende situatie in Sudan. Volgens Derk Segaar is die „schrijnender dan ooit” en zijn miljoenen mensen zijn in levensgevaar.

Ook hulpverleners zijn tijdens het conflict niet veilig. Vijf vrijwilligers in de strategisch gelegen stad Bara kwamen om het leven. Nog eens drie personen worden vermist. De vrijwilligers deelden volgens de hulporganisatie voedsel uit en waren herkenbaar als hulpverleners.

5. Is er uitzicht op verbetering van de situatie?

RSF en het Sudanese leger gingen tijdens de oorlog herhaaldelijk akkoord met voorstellen voor een staakt-het-vuren, maar zonder resultaat. De internationale bemiddelaars – de Verenigde Staten, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië – riepen in september op tot een humanitaire wapenstilstand van drie maanden, gevolgd door een permanent staakt-het-vuren.

De RPF zegt open te staan voor gesprekken over een beëindiging van de vijandelijkheden. Ook bevestigen ze dat ze hebben ingestemd met een bestand dat humanitaire hulp mogelijk moet maken. De regering van Sudan gaf eerder deze week juist aan dat zij zal doorgaan met de strijd.

„We bedanken de regering-Trump voor haar inspanningen en voorstellen om vrede te bereiken”, zei de Sudanese minister van Defensie Hassan Kabroun. Hij voegde eraan toe dat Sudan het recht heeft voorbereidingen te treffen voor verdere gevechten.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties