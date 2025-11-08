Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oekraïne meldt Russische aanval met honderden drones en raketten

Rusland heeft opnieuw grootschalige nachtelijke aanvallen uitgevoerd op doelen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die stelt dat de Russische krijgsmacht daarbij 450 drones en 45 raketten heeft ingezet. Landelijk vielen er zeker twee doden.

Zelensky verwijt Rusland burgerdoelen te bestoken, zoals de energiesector en infrastructuur. In Dnipro liep een woongebouw schade op en raakten volgens de president zeker elf mensen gewond, onder wie ook kinderen. Ook elders in het land zouden mensen gewond zijn geraakt.

De president pleit voor meer internationale druk op Rusland. „Voor elke aanval van Moskou op de energie-infrastructuur, bedoeld om gewone mensen te treffen voordat de winter begint, moet er een sanctiereactie komen die zich richt op alle Russische energie, zonder uitzonderingen.”

Stroomuitval

De Oekraïense luchtmacht meldt dat landelijk tientallen locaties zijn getroffen door de aanvallen. Dat leidde op meerdere plekken in Oekraïne tot stroomuitval.

Rusland voert in aanloop naar de winter vaker dergelijke aanvallen uit. De topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz noemde het de negende keer sinds oktober dat gasinfrastructuur voor burgers is bestookt.

Oekraïne heeft de eigen aanvallen op de Russische energiesector ook opgevoerd. In delen van de Russische regio Wolgograd zou na Oekraïense droneaanvallen ook de stroom zijn uitgevallen. In Wolgograd was eerder in de week ook een olieraffinaderij geraakt.

