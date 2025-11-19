Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Rode Kruis luidt noodklok om naderende zware winter in Oekraïne: ‘Donaties zijn hard nodig’

Het Rode Kruis heeft een dringende oproep gedaan om Oekraïners door de winter te helpen. Volgens de organisatie dreigt er een bijzonder zware winter, met naderende kou, aanhoudende aanvallen op energievoorzieningen en stijgende voedselprijzen. Om mensen te kunnen voorzien in eten, warmte en hulpgoederen, is er zeker 40 miljoen euro nodig.

Maar liefst 60 procent van de bevolking kon vorig jaar niet genoeg eten kopen. Daarnaast had zo’n 50 procent van de Oekraïners geen stabiele toegang tot water, elektriciteit of gas. Met de winter in aantocht doet het Rode Kruis daarom een dringende oproep aan donateurs, overheden, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren.

Wat wil het Rode Kruis doen?

„Oekraïne is eigenlijk een beetje van de radar verdwenen”, zo legt een woordvoerder van het Rode Kruis uit. „Dat terwijl het geld voor hulpverlening opraakt.” Het Rode Kruis wil deze winter bijna 500.000 Oekraïners helpen met voedsel, financiën, isolatiematerialen en noodpakketten. Daarnaast wil het Rode Kruis belangrijke water- en energievoorzieningen herstellen, onder andere voor gemeenschappen rond de frontlinies. Om dit te kunnen doen hebben ze 40 miljoen euro nodig.

Volgens het Rode Kruis is het totale aantal mensen dat hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door voedselschaarste, al te groot om bij te kunnen staan. Het gaat om miljoenen mensen. De organisatie drukt mensen dan ook op het hart om Oekraïne vooral niet te vergeten ‘nu mensen voor het vierde jaar op rij vaak letterlijk in de kou zitten.’

‘Inwoners staan voor onmenselijke dilemma’s’

Uit berekeningen van het Rode Kruis blijkt dat zeven op de tien mensen in Oekraïne geen spaarpotje meer hebben. Doordat de prijzen voor gas, brandstof en levensonderhoud ‘torenhoog’ zijn, is het voor de meeste mensen onmogelijk om nog geld opzij te zetten.

De crisis verdiept zich volgens de organisatie nog meer, nu de winter intreedt. „Lampen kunnen ’s avonds niet aan en de verwarming blijft uren uit. Winkels en restaurants sluiten eerder, verliezen hun voorraden en ook boeren kampen met verlies”, zo schetsen ze. „Dat stelt inwoners voor onmenselijke dilemma’s: kiezen tussen voedsel, medicatie of een warm huis. Om nog maar te zwijgen van de mentale problemen waar mensen mee kampen.”

Aanvallen op energiecentrales in Oekraïne

Ook de aanhoudende aanvallen op energiecentrales baart de organisatie zorgen. „In de eerste zeven maanden van dit jaar kreeg het land te maken met 1200 incidenten die de energievoorziening troffen, bijna net zoveel als in 2024. Reden te meer om extra zorgen te hebben over wat de Oekraïense bevolking te wachten staat.”

De schrijnende omstandigheden waarin Oekraïners moeten leven, werden eerder ook al in de docu-serie 82 dagen in de hel belicht.

