Rode Kruis: situatie Soedan schrijnender dan ooit

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de „steeds verder escalerende situatie” in Soedan. Volgens Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp, is die „schrijnender dan ooit” en zijn miljoenen mensen in levensgevaar. Vorige week werd de stad el-Fasher ingenomen door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), na een belegering van anderhalf jaar. Volgens verschillende bronnen werden bij aanvallen op grote schaal mensen gedood.

De VN-Veiligheidsraad heeft de inname van el-Fasher veroordeeld. Er komen volgens de raad berichten naar buiten over mogelijke massamoorden, etnische zuiveringen en massale mensenrechtenschendingen.

Hulpverleners van het Rode Kruis zijn aanwezig in buurstad Tawila, waar veel mensen naartoe zijn gevlucht. De organisatie ziet daar duizenden mensen na een dagenlange reis te voet uitgeput aankomen. „Twee kinderen stierven meteen nadat ze een slok water hadden genomen.”

Humanitair oorlogsrecht

In Tawila zou de hulp tekortschieten voor de duizenden mensen die zijn gevlucht. Volgens de hulporganisatie zijn er twee ziekenhuizen actief. Een daarvan wordt ondersteund door het Internationale Rode Kruis. „Daar werkt nog maar één arts. Hij weigert te vertrekken en blijft patiënten helpen met vrijwel niets. Karton en houten latten worden gebruikt om botbreuken te stabiliseren.”

„Ook in een conflict zijn er regels”, stelt het Rode Kruis. „Mensen en hulpverleners moeten te allen tijde worden beschermd en mogen nooit een doelwit zijn van geweld.” De organisatie roept „met klem” op tot het naleven van het humanitair oorlogsrecht.

In Soedan woedt sinds 2023 een burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger. Gevochten wordt vooral in de regio Darfur, waarbij el-Fasher nog de laatste grote stad was die onder controle stond van het leger.

ANP

