Braziliaanse oud-president Bolsonaro opgepakt

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is opgepakt door de federale politie, meldt zijn advocaat. Het is niet direct duidelijk waarom hij is aangehouden. Een ingewijde spreekt van een voorzorgsmaatregel met betrekking tot Bolsonaro’s huisarrest.

De voormalige leider werd in augustus onder huisarrest geplaatst en kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor een poging tot een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Vorige week werd een hoger beroep afgewezen. Zijn advocaten zeiden opnieuw in bezwaar te zullen gaan en vroegen vrijdag om huisarrest in plaats van een gevangenisstraf.

De 70-jarige Bolsonaro kan volgens zijn advocaten vanwege zijn gezondheid niet naar de gevangenis. Zij wijzen erop dat de oud-president sinds zijn huisarrest drie keer in het ziekenhuis is opgenomen: twee keer voor onderzoeken en een keer vanwege een „medische noodsituatie”. Bolsonaro zou voortdurend behandeling nodig hebben.

