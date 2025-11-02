Redactie Metro
Geen aanwijzingen voor terrorisme na mesaanval in Engeland

Police officers and search the track in front of an LNER Azuma train at Huntingdon Station in Huntingdon, eastern England, on November 1, 2025, following a stabbing on a train. UK police said they had arrested two suspects Saturday as
In het onderzoek naar de mesaanval in een Engelse trein zijn geen aanwijzingen gevonden voor terrorisme. De Britse transportpolitie maakte dat bekend tijdens een persconferentie. De woordvoerder vertelde ook dat twee van de elf gewonden nog in levensgevaar verkeren.

De autoriteiten meldden aanvankelijk tien gewonden, omdat tien personen naar het ziekenhuis waren gebracht. De politie meldt dat een elfde persoon zich later heeft gemeld. Negen personen verkeerden na de steekpartij van zaterdagavond in levensgevaar. Meerdere gewonden hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De mesaanval vond plaats in een trein van Doncaster naar Londen. De trein maakte na meldingen over het geweld een ongeplande stop op het station van Huntingdon, waar de politie twee verdachten arresteerde. Het gaat om twee Britse mannen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren, aldus de transportpolitie.

