Zelensky: Oekraïne komt met ‘alternatieven’ voor vredesplan VS

Oekraïne zegt met „alternatieven” te komen voor het Amerikaanse plan om de oorlog te beëindigen. Dat zegt Volodymyr Zelensky in een videoboodschap.

Volgens de Oekraïense president bevindt het land zich in een van de lastigste periodes in zijn geschiedenis. Hij zei snel constructief te willen samenwerken met de Amerikanen aan een vredesplan, maar voegde eraan toe de belangen van Oekraïne niet te zullen „verraden”. Onduidelijk is op dit moment wanneer Oekraïne met een eigen plan wil komen, of wat dit zal inhouden.

„Oekraïne staat nu voor een zeer lastige keuze: ofwel het verlies van de Oekraïense waardigheid, ofwel een belangrijke partner kwijtraken”, aldus de president. „De zwaarste, verdere risico’s zijn een leven zonder vrijheid, zonder waardigheid, zonder rechtvaardigheid en het moeten geloven van iemand die ons al tweemaal eerder heeft aangevallen”, vervolgde de president.

Proces

„Ik zal beargumenteren, ik zal overtuigen, ik zal alternatieven bieden, maar we zullen de vijand zeker geen reden geven om te zeggen dat Oekraïne geen vrede wil, dat het dit proces verstoort of dat Oekraïne niet klaar is voor diplomatie.” Zelensky riep in zijn video verder Oekraïners en zijn parlement op om verenigd te blijven in deze voor het land moeilijke tijden.

Het 28-puntenplan waaraan de VS in het geheim werkten met Rusland dwingt Oekraïne tot flinke concessies. Zo zou het plan, dat nog niet officieel is gepresenteerd, onder meer afdwingen dat Oekraïne delen van zijn grondgebied afstaat aan Rusland en dat het land zijn strijdmacht flink verkleint. Ook zou het plan de garantie bevatten dat Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO, een langgekoesterde wens van Rusland.

De VS hebben gezegd uiterlijk volgende week donderdag tot een principeakkoord met Oekraïne te willen komen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Doet het land dat niet, dan dreigen de VS de militaire steun en inlichtingen aan Oekraïne op te schorten.

