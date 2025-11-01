Deel dit artikel: Share App Mail

Twee mannen gearresteerd na grote steekpartij in Britse trein

Meerdere mensen zijn zaterdagavond neergestoken in een Britse trein die op weg was naar de plaats Huntingdon, niet ver van Cambridge in het oosten van Engeland. De politie meldt dat zij twee mannen heeft aangehouden. De politie kreeg om 19.39 uur een melding binnen over de grootschalige steekpartij. Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht, is nog niet duidelijk. De politie spreekt voorlopig van „een aantal”.

Volgens de krant Daily Mail zou de steekpartij zijn begonnen na het vertrek van de trein uit de stad Peterborough. Een van de verdachten had een „groot mes” bij zich, volgens een ooggetuige die met de krant sprak. Meerdere reizigers zouden zich in paniek hebben opgesloten in de treintoiletten. Een andere ooggetuige vertelde aan de krant The Times dat „overal bloed” te zien was. Sommige reizigers zouden onder de voet zijn gelopen door andere mensen die in paniek probeerden te vluchten.

De Britse premier Keir Starmer noemt de steekpartij op X „een afschuwelijk incident” en stelt „diep bezorgd” te zijn. „Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen, en mijn dank gaat uit naar de hulpdiensten voor hun reactie”, aldus Starmer.

Vervoersbedrijf London North Eastern Railway (LNER) laat weten dat het treinverkeer van en naar Huntingdon tijdelijk is stilgelegd.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmoud zegt „diep bedroefd” te zijn door het nieuws, maar roept mensen op in dit vroege stadium niet te speculeren over de motieven van de daders.

ANP

Vorige Volgende

Reacties