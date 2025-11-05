Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Shutdown Verenigde Staten nu langste ooit, Mamdani wel verkozen tot burgemeester New York

In de Verenigde Staten is de overheidssluiting (‘shutdown’) de 36ste dag ingegaan, en daarmee is het de langste sluiting van het gros van de federale diensten in het land ooit.

De shutdown ging op 1 oktober in en er lijkt nog geen zicht op een politiek akkoord tussen de Republikeinen en Democraten om de dienstverlening te hervatten. Daardoor komen onder meer welzijnsprogramma’s waar miljoenen Amerikanen op rekenen in de knel en ontvangen ambtenaren geen salaris. Zo’n 600.000 landelijke ambtenaren werken momenteel zonder betaling door, terwijl zo’n 650.000 anderen met onbetaald verlof zijn gestuurd.

De overheidssluiting eind 2018 en begin 2019, tijdens de vorige ambtstermijn van president Donald Trump, was eerder de langste in de Amerikaanse geschiedenis.

Nieuwe burgemeester van New York gekozen

Ondanks de shutdown heeft New York gisteren een nieuwe burgemeester verkozen: Zohran Mamdani. De 34-jarige politicus beschrijft zichzelf als democratisch socialist. Volgens de prognoses van nieuwszender NBC News krijgt Mamdani net geen 50 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenstander, Andrew Cuomo, blijft steken op 41,6 procent. De derde kandidaat, Republikein Curtis Sliwa, moet volgens de voorspellingen genoegen nemen met iets minder dan 8 procent van de stemmen.

Mamdani voerde een actieve campagne op sociale media, waarmee hij ook buiten de VS een groot bereik had. In zijn video’s stond vooral de betaalbaarheid van het leven in New York centraal. Hij pleitte onder meer voor een hoger minimumloon, stabilisering van huurprijzen en hogere belastingen voor grote bedrijven en de rijkste inwoners van de stad.

Tijdens de campagne kreeg Mamdani flinke kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde zelfs de overheidsbijdragen aan New York (7,4 miljard dollar per jaar) grotendeels stop te zetten als Mamdani zou winnen. Dinsdag noemde de president Mamdani een „jodenhater” en zei hij dat elke jood die op Mamdani zou stemmen „een dom persoon” is.

Mamdani sprak eerder steun uit voor de Palestijnen en zei dat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou laten arresteren als hij New York zou bezoeken. De nieuwe burgemeester van New York heeft Indiase ouders en groeide op in Oeganda. Hij is de eerste moslim die burgemeester van de wereldstad wordt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Reacties