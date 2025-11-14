Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: kleine pakketjes uit China worden straks flink duurder

Bestellen bij een Chinese webshop kan je binnenkort duur komen te staan. Vanaf 2026 worden pakketjes van buiten de EU namelijk een stuk duurder door nieuwe douaneheffingen. En dan is je spotgoedkope bestelling van Temu ineens toch niet meer zo goedkoop…

De nieuwe douaneheffingen zouden eigenlijk pas in 2028 worden ingevoerd, maar dat wordt nu vervroegd door de EU-ministers van financiën. Zij willen de toestroom van pakketten van buiten de Europese Unie, met name uit China, flink terugdringen. Daarom hebben ze ervoor gekozen om versneld douanerechten in te voeren op kleine pakketten.

Onlangs schreef Metro nog over zulke pakketjes uit China: is dat nou altijd troep, of valt ’t wel mee? In bovenstaande video zie je de trailer voor een serie van PowNed die hierover gemaakt werd.

Hoe duur worden pakketjes uit China?

Op dit moment zijn producten met een waarde van minder dan 150 euro nog vrijgesteld van invoerrechten. Maar volgens de EU-ministers leidt dit tot oneerlijke concurrentie voor Europese verkopers en veroorzaakt het ook milieuproblemen. Door producten van buiten de EU 17 procent duurder te maken, hopen ze dat mensen daar minder snel spullen zullen bestellen.

In 2024 kwam maar liefst 91 procent van alle bestellingen buiten de EU met een waarde van minder dan 150 euro uit China. „In Nederland komen miljoenen en miljoenen pakketjes binnen. Die kunnen we niet allemaal controleren. Daar zit ook, we moeten ook eerlijk zijn, troep tussen. We moeten daar met elkaar grip op gaan krijgen”, aldus demissionair minister van Financiën, Eelco Heinen.

Giftige en niet-duurzame producten

De nieuwe douaneheffingen moeten er ook voor zorgen dat producten die onveilig zijn en niet aan Europese richtlijnen voldoen, bij de grens onderschept worden. Nederlandse toezichthouders sloegen eerder al alarm omdat het inmiddels ‘onmogelijk’ is geworden om alle pakketjes te controleren. Het gevolg is dat de markt wordt overspoeld met giftige, gevaarlijke en niet-duurzame producten.

Met het geld dat de nieuwe douaneheffingen oplevert, wil de EU de douane gaan versterken. „Om zo al die pakketjes te controleren”, zegt Heinen. Naar schatting wordt meer dan 65 procent van de kleine pakketten die de EU binnenkomen ondergewaardeerd om zo belasting te ontwijken.

