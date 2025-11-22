Redactie Metro
Dodental loopt op na Israëlische aanvallen op Gaza

A Palestinian woman and child looks inside the destroyed vehicle targeted by the Israeli military, in Gaza City on November 22, 2025. Gaza's civil defence agency said seven people were killed in three Israeli air strikes on the Palestinian territory on November 22. A spokesman for the agency, which operates under Hamas authority, said three people were killed in a strike on a car in the Gaza City area, three were killed in another on a house in Deir al-Balah, and one was killed in a third strike in the Nuseirat area. Omar AL-QATTAA / AFP
ANP / AFP / Omar AL-QATTAA

Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 21 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt de Burgerbescherming. Er zouden vijf aanvallen hebben plaatsgevonden in het gebied, waaronder op een auto in Gaza-Stad waarbij vijf mensen zouden zijn omgekomen.

Israël zegt aanvallen uit te voeren op Hamas-doelen, nadat een schutter het vuur had geopend op militairen in het zuiden van de Gazastrook. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu schrijft op X dat Hamas de wapenstilstand „opnieuw geschonden” heeft en dat Israël als reactie daarop „vijf hoge Hamas-terroristen” heeft uitgeschakeld. Een Hamas-functionaris verwierp de beschuldigingen en noemde het een „excuus om te doden”.

ANP

