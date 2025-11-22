Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël voert aanvallen uit ’tegen Hezbollah’ in Libanon

Smoke rises from the site of an Israeli airstrike that targeted the southern Lebanese village of Sejoud on November 22, 2025. An Israeli strike on southern Lebanon killed one person on November 22, the Lebanese health ministry said, in the latest attack on the area despite a nearly year-long ceasefire between Israel and militant group Hezbollah. Rabih DAHER / AFP
ANP / AFP / RABIH DAHER

De Israëlische krijgsmacht zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op Hezbollah-doelen in Libanon. Volgens Libanese media zijn er twee doden gevallen. Israël heeft onder meer een dorp op bijna twee kilometer van de grens met een drone bestookt. Elders in de grensstreek werd een auto gebombardeerd en is de inzittende gedood. Bij luchtaanvallen in de streek van Jezzine, ruim 30 kilometer ten zuidoosten van Beiroet, zijn meerdere slachtoffers gevallen volgens lokale media die spreken van vijftien aanvallen met raketten of drones in een half uur tijd.

Het Israëlische leger zegt lanceerinrichtingen en wapenopslagplaatsen van Hezbollah als doelwit te hebben aangevallen, in het zuiden en in de Bekaavallei in het oosten van het land. Daar ligt ook Jezzine. Die installaties schenden de wapenstilstandovereenkomst volgens Israël.

Hezbollah en Israël hebben een jaar geleden een wapenstilstand gesloten, maar Israël blijft vrijwel dagelijks aanvallen uitvoeren op Libanees grondgebied.

ANP

