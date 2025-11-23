Redactie Metro
Israël meldt aanval op stafchef Hezbollah in Beiroet

People gather as they look at the debris following an Israeli military strike targeting a residential building in the Haret Hreik neighbourhood, of Beirut's southern suburbs on November 23, 2025. Israel's military said on November 23, 2025, that it had carried out a strike on a senior member of the Iran-backed Hezbollah militant group in Lebanon's capital. Ibrahim AMRO / AFP
ANP / AFP / Ibrahim AMRO

Israël heeft een aanval uitgevoerd op de stafchef van Hezbollah in de Libanese hoofdstad Beiroet, meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Dat verklaart dat het doelwit „de opbouw en herbewapening van de terroristische organisatie leidde”.

Diverse media melden dat de zuidelijke buitenwijken van Beiroet zijn getroffen. Daar zitten veel Hezbollah-aanhangers. Volgens medische bronnen zijn zeker twintig gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Netanyahu zou de opdracht voor de aanval hebben gegeven na een aanbeveling van zijn defensieminister en de stafchef van de krijgsmacht. Hij zei voor de aanval dat Israël blijft strijden tegen „terrorisme” op meerdere fronten en alles zal doen om te voorkomen dat Hezbollah opnieuw „een bedreiging kan vormen”.

ANP

