Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Historisch lange shutdown in Verenigde Staten ten einde: wat nu?

Amerikanen kunnen opgelucht ademhalen: er is een einde gekomen aan de shutdown van 43 dagen, de langste in de geschiedenis van de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft een wet ondertekend die zorgt voor de financiering van de federale overheid van de Verenigde Staten tot 30 januari. Tijdens de ondertekeningsceremonie liet Trump weten dat de ‘overheid haar normale operaties zal hervatten’.

De federale overheid ging eind september in shutdown, omdat de Democraten niet instemden met de begroting omdat het verlengen van de zorgverzekering voor 24 miljoen Amerikanen niet was verzekerd. Zij weigerden in te stemmen met een tijdelijk begrotingsvoorstel waarin die verlenging ontbrak. Het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten in een shutdown ging.

Herstart kan nog een week duren

De shutdown had grote gevolgen: het verstoorde vluchten in het hele land en vertraagde voedselhulp voor miljoenen mensen. Ook gingen openbare plekken als musea en nationale parken op slot. Het volledig herstarten van de federale bureaucratie kan nog meerdere dagen duren. Minister Sean Duffy van Transport liet verslaggevers weten dat de vliegbeperkingen op grote luchthavens nog zeker een week kan duren.

De door Trump ondertekende wet draait een deel van de massaontslagen van federale ambtenaren terug en zorgt ervoor dat voedselhulp een jaar lang wordt gefinancierd. Ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht hun salaris uitbetaald.

Stijging van zorgpremies

Als onderdeel van een deal met enkele Democraten in de Senaat hebben Republikeinen beloofd in december te stemmen over het verlengen van zorgsubsidies, een belangrijk punt voor de Democraten. De kans is echter groot dat de Republikeinen tegen verlenging van de subsidies zullen stemmen, waardoor de zorgpremies van tientallen miljoenen Amerikanen forst kunnen stijgen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties