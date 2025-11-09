Redactie Metro
Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Hamas kondigt teruggave lichaam Israëlische militair aan

Members of the al-Qassam Brigades, Hamas' armed wing, stage a performance in which they stand guard outside a mural depicting a prison cell imitating where Israeli soldier Hadar Goldin would have been held, during a presentation on September 2, 2015 at a main square in the centre of Gaza City. Lieutenant Goldin was killed during the 2014 Gaza war and Hamas is reportedly holding his body parts. AFP PHOTO / MOHAMMED ABED MOHAMMED ABED / AFP
ANP / AFP / Mohammed Abed

De gewapende tak van Hamas heeft aangekondigd Israël een militair terug te geven die is gedood in 2014. Het lichaam van Hadar Goldin zou zijn gevonden in een tunnel in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook.

De overdracht van het lichaam moet zondagmiddag plaatsvinden. Daarna komt er naar verwachting onderzoek om te kijken of het inderdaad gaat om de stoffelijke resten van de militair.

Israël en Hamas zijn als onderdeel van een Amerikaans vredesinitiatief overeengekomen dat lichamen worden geruild. Ook heeft Hamas alle nog levende gijzelaars vrijgelaten die het vasthield.

De destijds 23-jarige Goldin maakte in 2014 deel uit van een eenheid die Hamas-tunnels moest ontmantelen. Hij zou tijdens een wapenstilstand zijn aangevallen. Israël heeft hem op de lijst gezet van overleden gijzelaars waarvan het de lichamen terug wil.

ANP

