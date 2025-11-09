Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderdduizenden mensen geëvacueerd op Filipijnen om supertyfoon

De Filipijnen zetten zich schrap voor de komst van de supertyfoon Fung-wong. De autoriteiten melden dat meer dan 900.000 mensen risicogebieden hebben verlaten.

De orkaan gaat gepaard met windsnelheden van 185 kilometer per uur en krachtige windstoten. Ook wordt zware neerslag verwacht in grote delen van de eilandenstaat. Daar vielen eerder deze maand al meer dan tweehonderd doden door tyfoon Kalmaegi. De schade van die storm wordt nog hersteld.

Nu ook Fung-wong nadert, is opdracht gegeven maandag scholen en overheidskantoren dicht te houden op het grote eiland Luzon, waar zich ook hoofdstad Manilla bevindt. Kerkdiensten, sportwedstrijden en andere openbare bijeenkomsten zijn afgeblazen en honderden vluchten zijn geannuleerd.

Fluitende wind

Het eiland Catanduanes kreeg zondag al te maken met overlast. Daar stroomde het water door de straten. „Toen de golven de zeewering raakten, voelde het alsof de grond trilde”, zei een 33-jarige inwoner van de plaats Virac tegen persbureau AFP. „Het regent nu hard en ik hoor de wind fluiten.”

Ook uit andere delen van het land komen berichten over hoog water. Minister van Defensie Gilberto Teodoro riep inwoners die in het pad van de storm wonen op om gehoor te geven aan evacuatiebevelen. Hij wees erop dat het gevaarlijk en verboden is om die te negeren.

„Wij vragen mensen om op voorhand te evacueren”, zei de minister. „Zodat we niet op het laatste moment reddingsacties hoeven uit te voeren, wat de levens van politieagenten, soldaten, brandweerlieden en kustwachtmedewerkers in gevaar zou kunnen brengen.”

ANP

