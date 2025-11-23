Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Bloomberg: Europa komt in Genève met tegenvoorstel vredesplan

epa12540159 EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas attends a press conference during the 4th EU-Indo-Pacific Ministerial Forum in Brussels, Belgium, 21 November 2025. The EU hosted the EU-Indo-Pacific Ministerial Forum in Brussels from 20 to 21 November, bringing together the EU, its member states, and partners spanning the region from the East coast of Africa to the Pacific islands. EPA/OLIVIER MATTHYS
ANP / EPA / Olivier Matthys

Europese landen komen zondag in Genève met een tegenvoorstel voor het Amerikaanse vredesplan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Daarin zou onder andere staan dat ze NAVO-achtige veiligheidsgaranties eisen voor Oekraïne. Ook willen ze niet dat het land grondgebied afstaat aan Rusland voordat er een staakt-het-vuren is afgesproken.

In het Amerikaanse 28-puntenplan staat dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO, maar dat het wel veiligheidsgaranties krijgt. Europese leiders zouden kijken naar artikel 5 van de NAVO. Daarin staat dat een gewapende aanval tegen een van de lidstaten wordt beschouwd als een aanval tegen alle lidstaten.

In het tegenvoorstel wordt ook het idee afgewezen dat Oekraïne grondgebied aan Rusland zou afstaan. Gesprekken daarover zouden pas kunnen plaatsvinden nadat de oorlog langs de huidige linie is beëindigd.

Bij de gesprekken in Genève zijn vertegenwoordigers van de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten aanwezig.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties