Duitse steden schrappen kerstmarkt vanwege terreurdreiging: een overzicht

Is het bezoeken van een kerstmarkt in Duitsland één van jouw kerstradities? Dan kan het zomaar zijn dat jij je tripje dit jaar moet verplaatsen. Twee Duitse steden, die populair zijn onder Nederlanders, kiezen er namelijk voor om hun populaire kerstmarkten te schrappen. Zij kunnen de rekening voor de verplichte veiligheidsmaatregelen in verband met terreur simpelweg niet meer betalen.

Kerst zou moeten draaien om verbinding, warmte en bezinning, maar de realiteit is vandaag de dag anders. Kerstmarkten zijn al jarenlang een populair doelwit onder terroristen: zo vonden er eerder aanslagen op kerstmarkten plaats in Berlijn (2016) en in Maagdenburg (2024), waarbij er gezamenlijk negentien doden vielen. Omdat er recent ook een mesaanval plaatsvond in Solingen, staat Duitsland op scherp.

Welke Duitse steden schrappen kerstmarkt vanwege terreurdreiging?

De organisaties achter de kerstmarkten worden verplicht om talloze beveiligingsmaatregelen te treffen én die zelf te betalen. Dat is niet voor elke organisatie haalbaar. Maar welke Duitse steden schrappen hun kerstmarkt vanwege de terreurdreiging? Het gaat om de twee Duitse steden Overath en Kerpen, die in de buurt liggen van Solingen. Voor deze steden zijn de rekeningen onbetaalbaar geworden en de organisaties daar hebben daarom besloten de kerstmarkten te schrappen.

In de Duitse krant de Rheinische Post valt te lezen dat de lokale vereniging in Overath die het feest organiseert, aan de noodrem trekt. Zij kunnen de kosten voor de verplichte terreurbeveiliging, zoals zware betonnen barrières en extra beveiligingspersoneel, niet langer dragen. Omdat de stad weigert financieel bij te springen, gaat er een streep door het evenement.

‘We krijgen nul euro steun’

Ook Kerpen ziet zich genoodzaakt om de traditionele kerstmarkt van de Stiftsplatz te annuleren. „Ons werd verteld dat we het plein hermetisch moesten afsluiten. Tegelijkertijd krijgen we nul euro steun en moeten we alles zelf ophoesten”, zegt René Hövel van de organisatie in de krant Kölner Stadt-Anzeiger. Dat bleek echter financieel onhaalbaar. Volgens de Rheinische Post is de kans groot dat er de komende jaren nog meer annuleringen zullen volgen.

