Vliegverkeer luchthaven Luik weer stilgelegd om dronemelding

Het vliegverkeer bij de luchthaven van Luik is zondagavond opnieuw tijdelijk stilgelegd om een melding van een drone. Dat meldt luchtverkeersleider Skeyes. Rond 20.30 uur werd het vliegverkeer hervat.

Het vliegverkeer werd volgens een woordvoerder van de luchthaven opgeschort, nadat rond 19.30 uur een drone was waargenomen. Een kwartier later werden nog eens twee drones gespot.

In België waren er de afgelopen week regelmatig meldingen van drones in de buurt van luchthavens en militaire bases. Het vliegverkeer bij Luik werd om die reden al meerdere keren stilgelegd. Ook zaterdagavond werd het vliegverkeer nog korte tijd verstoord.

Kerncentrale

Boven de kerncentrale van Doel bij Antwerpen zijn zondagavond eveneens drie drones waargenomen, meldt uitbater Engie. Een woordvoerster zegt tegen het Belgische persbureau Belga dat de waarnemingen geen gevolgen hebben voor de activiteiten van de centrale.

Het is nog niet duidelijk wie de drones aanstuurt. Eerder op zondag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk Britse militairen en materieel naar België stuurt om haar NAVO-bondgenoot te helpen.

