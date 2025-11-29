Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het beste weer voor een bezoek aan een kerstmarkt

Kerstmarkten openen steeds vroeger: sommige steden gaan al eind november los, anderen pas in december.

Maar wie een tripje naar Düsseldorf, Keulen, Antwerpen of Valkenburg plant, vraagt zich vroeg of laat af: wat is nou eigenlijk het ideale weer voor een kerstmarkt?

Koud op een kerstmarkt mag (maar niet té)

Volgens weerexperts van Weeronline draait het bij kerstmarkten niet zozeer om de exacte temperatuur, maar vooral om hoe het voelt. Een beetje kou hoort erbij, maar een snijdende oostenwind kan een heel plein laten veranderen in een trektocht. Wind is dus de belangrijkste spelbreker: hoe minder, hoe beter.

Warme dagen passen dan weer minder bij de winterse sfeer. Zodra het kwik boven de 10 graden uitkomt, verdwijnt dat knusse gevoel een beetje. In 2015 gebeurde dat zelfs bijna de hele maand december, met 14 graden op beide kerstdagen. Leuk voor de gasrekening, minder voor de glühweinbeleving.

Extreem koud hoeft dan weer niet. Temperaturen tot -10 graden zijn nog te doen, maar alles daaronder maakt het vooral oncomfortabel. En laten we eerlijk zijn: niemand drinkt graag chocolademelk terwijl je vingers bevriezen.

Sneeuw? Ja graag. Gladheid? Liever niet

Een laagje sneeuw geeft elke kerstmarkt een filmdecor-look. Maar zodra het platgetrapt wordt, ontstaat er al snel gladheid. Dat gevaar zit natuurlijk niet alleen op de

zelf, maar ook onderweg ernaartoe. Gemeenten strooien meestal flink, maar het blijft een risico.

IJzel is helemaal onhandig: kraampjes bezoeken wordt dan meer kunstschaatsen dan struinen. Dus voor wie veilig wil rondlopen: sneeuw mag, gladheid liever niet.

Droog is top, lichte sneeuw is bonus

Regen is de grootste moodkiller. Plensbuien maken zelfs de mooiste kerstmarkt minder aantrekkelijk, en ook motregen werkt langzaam maar zeker door je jas heen. Een paar dwarrelende sneeuwvlokken doen het wél goed: het voegt net dat beetje magie toe.

Het ideale weer voor een kerstmarkt op een rij

Wil je de beste ervaring? Dan zit je volgens de richtlijnen van weerexperts het lekkerst als:

Het tussen de -10 en +10 graden is

Er weinig wind staat

Er geen gladheid wordt verwacht

Het droog is, of het licht sneeuwt

/b

Vorige Volgende

Reacties