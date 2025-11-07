Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Rechters Brazilië bevestigen celstraf oud-president Bolsonaro

Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures at the garage of his residence in Brasilia on September 11, 2025. A Brazilian judge on September 10 returned the first not-guilty vote in the coup-plotting trial of former president Jair Bolsonaro, shifting all eyes on the last two of his colleagues left to vote following two guilty findings. The 70-year-old far-right ex-leader risks a prison sentence of more than 40 years if found guilty of seeking to claw back power after his defeat in 2022 elections to leftist Luiz Inacio Lula da Silva Sergio Lima / AFP
ANP / AFP / SERGIO LIMA

Braziliaanse opperrechters gaan het bezwaar van ex-president Bolsonaro tegen zijn celstraf verwerpen. Volgens ingewijden stemde een meerderheid van de betrokken rechters van het Hooggerechtshof voor het afwijzen van het beroep. Over een week is de officiële bekendmaking.

De voormalige president (2019-2022) is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag.

De advocaten van Bolsonaro beweren dat er „dubbelzinnigheden, onvolledigheden en tegenstrijdigheden” zitten in een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof, waarin hij schuldig werd bevonden aan de poging om president Lula da Silva af te zetten.

De rechtse Bolsonaro kan pas worden vastgezet als alle mogelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput. De 70-jarige staat onder huisarrest.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties