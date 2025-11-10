Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijzondere beelden super-orkaan Filipijnen: dorpen overspoeld, wapperende hangbrug

Het dodental op de Filipijnen door de super-orkaan Fung-wong is opgelopen tot vier. De storm kwam gisteren aan land, dagen na de zeer dodelijke tyfoon Kalmaegi.

Het levert, zoals je in de video kunt zien, bijzonder heftige beelden op. Hieronder zie je de letterlijk ‘wapperende hangbrug’.

Orkaan Fung-wong arriveerde met windsnelheden van 185 kilometer per uur aan de oostkust van Luzon, het meest bevolkte eiland van de Filipijnen. De tyfoon heeft het land nu verlaten. De storm bracht veel wind en regen met zich mee.

Enorme evacuatie door orkaan Filipijnen

Zo’n 1,4 miljoen mensen waren uit voorzorg geëvacueerd. De doden vielen door verdrinking, vallend puin en een modderstroom. In het centrale deel van de Filipijnen vielen vorige week zeker 224 doden door tyfoon Kalmaegi. Fung-wong is de 21ste storm van dit jaar voor het Zuidoost-Aziatische land.

Fung-wong, door autoriteiten een super-orkaan genoemd (geen officiële term), raast nu met windsnelheden tussen 130 en 160 kilometer richting Taiwan. De dichtbevolkte westkust van Taiwan wordt naar verwachting woensdag getroffen.

