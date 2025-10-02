Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonnebrandcrème-schandaal Australië blijkt nóg groter, meer crèmes maken belofte niet waar

Het zonovergoten Australië werd begin deze zomer opgeschrikt door een groot zonnebrandcrème-schandaal. Nu blijken nóg meer zonnebrandcrèmes niet de beloofde bescherming te bieden.

Uit onderzoek bleek dat populaire en dure crèmes lang niet de bescherming bieden die ze beloven. Consumentenorganisatie Choice Australia testte twintig crèmes en het resultaat was ontluisterend. Zestien producten bleken de belofte op de verpakking niet waar te maken. Producent Ultra Violette maakte het helemaal bont met een gezichtscrème die factor 50+ beloofde, maar in de praktijk niet verder kwam dan factor 4. Het bedrijf heeft verwierp de resultaten aanvankelijk, maar heeft uiteindelijk de zonnebrandcrème teruggeroepen en excuses aangeboden.

Zonnebrandcrème-schandaal blijkt groter

In geen enkel ander land ter wereld komt huidkanker zo vaak voor: bij twee op de drie Australiërs worden verdachte plekjes gevonden. Dat is te wijten aan de felle uv-straling, mede doordat de ozonlaag boven het land dunner is. Inwoners krijgen al van jongs af aan mee dat ze nooit onbeschermd in de zon mogen en dat ze zich moeten insmeren met zonnebrand. Er zijn dan ook zeer strenge regels voor zonnebrandcrèmes, maar die blijken dus niet waterdicht.

De woede onder klanten is groot. Consumenten krijgen hun geld terug en meerdere producten zijn uit de schappen gehaald. Naar aanleiding van de bevindingen stelde de Australische warenautoriteit een onderzoek in. Die waarschuwt nu voor twintig zonnebrandcrèmes, die dezelfde basisformule hebben.

„Uit voorlopige testen blijkt dat de SPF van deze basisformule waarschijnlijk niet hoger is dan 21. Uit voorlopige testen van specifieke producten die met de basisformule zijn vervaardigd, blijkt dat de SPF-waarde van deze producten, ten minste voor een deel ervan, weleens zo laag kan zijn als SPF 4”, schrijft de Therapeutic Goods Administration (TGA). Acht producten zijn teruggeroepen, tien producten zijn voorlopig niet te koop.

Ook in Nederland maken zonnebrandcrèmes niet altijd hun beloftes waar. De Consumentenbond raadde vorig jaar mensen af om drie geteste zonnebrandcrèmes te gebruiken, omdat de middelen niet de beschermingsfactor boden die op de verpakking werd beloofd.

De Consumentenbond De Consumentenbond maakt geen winst en opereert 100 procent onafhankelijk. Daarom zijn leden voor de Consumentenbond belangrijk. Wil jij toegang tot alle testresultaten, weten waar je recht op hebt en miskopen voorkomen? Lees hier hoe jij informatie van De Consumentenbond optimaal kunt benutten.

Reacties