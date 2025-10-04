Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voorzichtig optimisme na reactie Hamas op plan Trump: ‘Kans om tragisch conflict te beëindigen’

Hamas is deels akkoord met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Er klinkt, zowel vanuit Nederland als internationaal, voorzichtig optimisme. Maar veel is ook nog onzeker.

Israël heeft ingestemd met het Amerikaans twintigpuntenplan dat moet leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en tot vrede in het gebied. Trump dreigde met een „ongekende hel” als Hamas het aanbod zou aanwijzen.

Hamas heeft gisteravond laten weten akkoord te zijn met de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, levend of dood, volgens de voorwaarden van het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei de Palestijnse beweging in een verklaring op Telegram. Ook gaf Hamas aan bereid te zijn om onmiddellijk onder leiding van bemiddelaars te beginnen met onderhandelingen om de details van het plan te bespreken.

Hamas akkoord met delen van plan

Sommige andere punten in het plan vergen nog wel extra onderhandelingen, stelt de Palestijnse beweging. Een hoge Hamas-functionaris zei onder meer tegen Al Jazeera dat de beweging akkoord gaat met de overdracht van het bestuur van Gaza aan een onafhankelijk orgaan van Palestijnse technocraten, „gebaseerd op Palestijnse nationale consensus en Arabische en islamitische steun”. Trumps plan stelt echter een tijdelijk internationaal bestuur voor.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei gisternacht dat Israël zich voorbereidt op een „onmiddellijke uitvoering van de eerste fase van het plan”. Nieuwssite Axios zei dat het Israëlische leger zegt zich te zullen beperken tot defensieve operaties in de Gazastrook. Het zal ook de operatie om Gaza-stad te bezetten stopzetten. Trump riep Israël gisteren op onmiddellijk te stoppen met het bombarderen van Gaza. Toch zegt de burgerbescherming in Gaza zegt dat Israël gisternacht opnieuw zware bombardementen heeft uitgevoerd. „Het was een zeer gewelddadige nacht”, liet Mahmud Bassal vans de burgerbescherming weten aan persbureau AFP.

👇 VN: Israël pleegt genocide De onderzoekscommissie van de Verenigde Naties stelt dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. Het land heeft meermaals ontkend zich schuldig te maken aan genocide en veroordeelt het rapport van de commissie. Israël wordt al langer beschuldigd van genocide, onder meer door ngo’s en onafhankelijke experts.

David van Weel en Mark Rutte over reactie Hamas

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel is voorzichtig positief over de verklaring. „Dit plan moet slagen om de catastrofale situatie in Gaza te stoppen en tot een duurzame oplossing te komen”, schrijft Van Weel op X. „Nederland blijft zich hiervoor inzetten.”

Volgens NAVO-topman en oud-premier Mark Rutte bevat het antwoord van Hamas „heel veel positieve elementen”. Maar Hamas’ instemming onder voorwaarden moet wel goed tegen het licht worden gehouden, waarschuwt hij. „Het zijn allemaal heel gehaaide jongens.” De kanttekeningen bij het vredesplan „vragen wel even wat verdere bestudering”, zei Rutte in Nieuwsuur. „Ik kan niet helemaal inschatten of dit nou genoeg is. Je moet wel even heel goed de kleine lettertjes lezen.”

CIDI: weinig vertrouwen

Naomi Mestrum, de directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), zegt dat de verklaring van Hamas over de toekomst van Gaza „nog geen vertrouwen geeft dat we hiermee aan het einde van de oorlog zijn gekomen.”

„Hamas heeft wel geantwoord, maar geeft in z’n wollige verklaring eigenlijk aan niet het hele plan te omarmen, maar nog te willen onderhandelen. Ook laat de verklaring van Hamas zien dat ze nog een rol voor zichzelf zien in de toekomst van Gaza, iets wat tegen het plan van Trump ingaat”, zegt Mestrum, die daarom vertrouwen mist.

„Hamas zegt de gijzelaars vrij te willen laten, volgens het plan moet dat binnen 72 uur. De komende dagen wordt het dus spannend in hoeverre Hamas het echt meent en bereid is de strijd te staken. We kunnen voor nu alleen maar hopen dat er na bijna twee jaar eindelijk een einde gaat komen aan deze oorlog. Hamas kan deze oorlog nu stoppen.”

The Rights Forum: ‘Zeker niet negatief’

Directeur Gerard Jonkman van mensenrechtenorganisatie The Rights Forum noemt het goed nieuws dat Hamas bereid is alle Israëlische gijzelaars vrij te laten, is goed nieuws, maar nog „een kleine stap”. Hij wijst op de ravage die in Gaza is aangericht en op de grondoorzaken van het conflict die niet zomaar zijn weg te nemen.

Volgens Jonkman is het allemaal nog „heel vaag”. Het 20-puntenplan van Trump was volgens de directeur voor Hamas „slikken of stikken” waarover ook niet te onderhandelen viel. Toch lijkt Hamas nu wel op delen van het plan te willen onderhandelen. „Het is zeker niet negatief. Maar er moet nog heel wat water door de Jordaan stromen.” Het is volgens hem de komende dagen afwachten wat er gaat gebeuren.

Internationale reacties

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, zegt bemoedigd te zijn door de verklaring van Hamas in reactie op het plan van de Amerikaanse president Donald Trump voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Guterres roept alle partijen op „de kans te grijpen om het tragische conflict in Gaza te beëindigen”, is te lezen in een verklaring van een VN-woordvoerder.

Ook Qatar, bemiddelaar in het conflict, verwelkomt het ‘akkoord’ van Hamas met betrekking tot Trumps plan voor Gaza. Het land zegt samen met de andere bemiddelaars te werken aan een hervatting van de gesprekken over de uitvoering van een staakt-het-vuren. Medebemiddelaar Egypte sprak over een positieve ontwikkeling.

De Franse president Emmanuel Macron riep op meteen vervolgstappen te zetten nu er volgens hem een kans ligt om beslissende stappen richting vrede te zetten. Volgens hem zijn een staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van gijzelaars binnen handbereik. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz drukte zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Hij voegde er op X aan toe dat het plan de beste kans op vrede vormt en dat Duitsland volledig achter Trumps oproep aan beide partijen staat. Ook de Britse premier Keir Starmer noemde de reactie van Hamas op het plan van Trump een „significante stap voorwaarts”.

