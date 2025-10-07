Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vlogsensatie Renad (11) uit Palestina duikt op in Nederland: ‘Mijn leven is weer als vroeger’

De 11-jarige Palestijnse vlogger Renad is sinds kort in Nederland. Of beter: vlogsensatie. Renad bereikt met haar video’s – vooral over koken – soms een miljoenenpubliek. Nieuwsuur sprak haar gisteravond na haar plotselinge evacuatie uit Palestina.

Dankzij de studiebeurs van haar zus kon Renad Palestina, waar nu spanning heerst over vredesgesprekken tussen Israël en Hamas, ontvluchten. Het meisje is nu in Nederland. Hoe jong ze ook is, Renad Attallah staat te boek als een belangrijk influencer uit Palestina. Op Instagram heeft ze 1,6 miljoen volgers, op TikTok (@renadwatermelon) bijna 700.000.

Het gaat nu goed met Renad

Eind augustus verdween Renad plotseling uit de lucht. Ze dook nu op in Maastricht. Daar mag ze tijdelijk met haar oudere zus en tweelingbroer wonen, omdat haar zus Nourhan een studiebeurs voor Universiteit Maastricht kreeg. Die is apotheker en volgt in Limburg nu een master. Nourhan geldt ook als voogd voor haar zusje en broertje. Hun moeder en vier broertjes moesten ze in Palestina achterlaten. Tegen Nieuwsuur zei Renad gisteravond in het Nederlands: „Het gaat goed. En met jou?”



In de reportage wordt een video van Renad met hulpgoederen getoond. „Vandaag koken we uit een doos. We hoefden niets te kopen. Lasagne in de oorlog.” Ze maakt sinds maart 2024 kookvideo’s vanuit Palestina. Om dat te leren keek Renad in de keuken toe hoe haar moeder en zus eten maakten. „Ik ging steeds meer van koken houden.”

Onverwacht beroemd

Met dat koken werd ze een regelrechte Instagram-ster. Het leidt haar af van de oorlog in Palestina. „Als ik verdrietig was, dan keek ik op mijn Instagram. Dan voel ik me beter.” Het succes van haar posts heeft ze nooit zien aankomen. „De eerste video plaatste ik op de pagina van mijn zus. Vijfhonderd mensen hadden die bekeken. Ik zei tegen mezelf: zou het vijfduizend kunnen worden? ‘Vast niet’, zei m’n zus. Maar het werden er tienduizend en steeds meer. Ik had nooit verwacht dat ik zo beroemd zou worden.”

Renad is blij in Maastricht te zijn. „Mijn leven is weer als vroeger: ik word wakker, ontbijt en ik ga dan naar school. We maken uitstapjes en ik leef het leven dat ik hoor te leven. Mijn leven is heel anders dan in Gaza. Daar hadden we geen ontbijt en gingen we niet naar school.”



Renad vlogt ook over de situatie in Palestina

Een studentenorganisatie, Code.X, hielp met de evacuatie van Renad en haar familie uit Palestina. Hoe, dat is niet bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse universiteit een studiebeurs aan vijf studenten uit Palestina heeft verstrekt.

Behalve over koken, vlogt Renad inmiddels ook over de situatie in haar land. Zo zei zij: „Niet alleen bombardementen zijn onze dood, maar ook honger, dorst en gebrekkige hygiëne.” En: „Vannacht viel er een raket op het huis van de buren.” Voor de camera in Maastricht: „Het was ongelooflijk moeilijk. Er vielen doden door de honger. Mensen die over straat liepen, leken net lijken. Ze waren uitgeput. Er was wel wat voedsel, maar dat was verschrikkelijk duur. Soms zaten we twee dagen zonder brood. Soms moesten we het de hele dag met één maaltijd doen.”

Geen kookvideo’s meer

Renad is blij in Maastricht. „Ik sta bij een rivier en bomen, dit is mijn droomuitzicht.” Ze is zo’n bekend gezicht geworden, dat ze zondag bij het Rode Lijn-protest in Amsterdam werd herkend. Met de kookvideo’s is ze voorlopig gestopt. „Zolang er hongersnood is. Ik wil een tijdje rust nemen omdat ik in shock was. Later ga ik weer kookvideo’s maken.”

Het visum dat de drie hebben gekregen, geldt voor één jaar. Als de studie van Nourhan langer duurt, kan het visum met maximaal nog een jaar worden verlengd.

