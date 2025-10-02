Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Aanrijding en steekpartij bij synagoge in Manchester, verdachte neergeschoten

epa12380795 People wearing kipah attend the reopening of the restored and reconstructed Synagoge at Reichenbachstrasse street in Munich, Germany, 15 September 2025. The Bauhaus style synagogue from 1931 is the only Jewish house of worship in Munich to have survived the Nazi era. EPA/ANNA SZILAGYI
ANP / EPA / Anna Szilagyi

Bij een synagoge in Manchester heeft een steekpartij plaatsgevonden, meldt de politie. Een automobilist is eerst ingereden op mensen en heeft daarna nog zeker een persoon gestoken. In totaal zijn er minstens vier gewonden. De politie heeft een verdachte neergeschoten.

Burgemeester Andy Burnham spreekt bij de BBC van een „ernstig incident”, maar zegt ook dat het gevaar geweken lijkt. Volgens hem lijkt het erop dat de verdachte is overleden, maar dat is nog niet bevestigd. Het motief is nog niet bekend.

De steekpartij komt op Jom Kipoer, een joodse feestdag. Daarop gaan veel joden traditioneel naar de synagoge. De autoriteiten vragen burgers om het gebied rond de synagoge te mijden.

De Britse premier Keir Starmer zegt geschokt te zijn door het incident en mee te leven met de slachtoffers. „Het feit dat dit plaatsvond op Jom Kipoer, de heiligste dag in de joodse kalender, maakt het des te gruwelijker.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties