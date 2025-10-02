Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aanrijding en steekpartij bij synagoge in Manchester, verdachte neergeschoten

Bij een synagoge in Manchester heeft een steekpartij plaatsgevonden, meldt de politie. Een automobilist is eerst ingereden op mensen en heeft daarna nog zeker een persoon gestoken. In totaal zijn er minstens vier gewonden. De politie heeft een verdachte neergeschoten.

Burgemeester Andy Burnham spreekt bij de BBC van een „ernstig incident”, maar zegt ook dat het gevaar geweken lijkt. Volgens hem lijkt het erop dat de verdachte is overleden, maar dat is nog niet bevestigd. Het motief is nog niet bekend.

De steekpartij komt op Jom Kipoer, een joodse feestdag. Daarop gaan veel joden traditioneel naar de synagoge. De autoriteiten vragen burgers om het gebied rond de synagoge te mijden.

De Britse premier Keir Starmer zegt geschokt te zijn door het incident en mee te leven met de slachtoffers. „Het feit dat dit plaatsvond op Jom Kipoer, de heiligste dag in de joodse kalender, maakt het des te gruwelijker.”

