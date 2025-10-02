Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Shutdown’ Amerikaanse overheid: wat betekent het en wat zijn de gevolgen?

De kranten stonden vanochtend vol van de shutdown van de Amerikaanse overheid. De meeste overheidsdiensten en -programma’s in het land zijn volledig stilgelegd, wat betekent dat honderdduizenden overheidsmedewerkers momenteel onbetaald thuiszitten, of in sommige gevallen onbetaald doorwerken. Maar waarom is deze shutdown er? En wat zijn de gevolgen ervan? Metro legt het uit.

De shutdown van de Amerikaanse overheid ging vanochtend 06.00 uur (00.00 uur lokale tijd) van start. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: eind 2018 ging de Amerikaanse overheid ook al 35 dagen lang op slot. Zo’n shutdown vindt plaats als er geen politieke overeenstemming kan worden bereikt over de financiering van overheidsdiensten.

In totaal is de Amerikaanse overheid 21 keer op slot gegaan in de afgelopen vijftig jaar.

Wat is er aan vooraf gegaan?

Dit keer is het overleg stukgelopen op de gezondheidszorg. De Democraten eisen dat president Donald Trump aflopende financiering voor de gezondheidszorg verlengt en besparingen op het verzekeringsprogramma Medicaid terugdraait. De Republikeinen spraken daarop van ‘een gijzeling van de overheid’. Een laatste poging om er samen uit te komen is dinsdagavond in de Senaat mislukt. Kort nadat de Senaat de door Democraten en Republikeinen ingediende maatregelen om de federale overheid te financieren niet had aangenomen, kondigde het Witte Huis een shutdown van de Amerikaanse overheid aan.

Wat houdt een shutdown van de Amerikaanse overheid in?

Tijdens de overheidssluiting worden ambtenaren massaal naar huis gestuurd, zonder doorbetaald te worden. Alleen essentieel overheidspersoneel, zoals grensbewaking, de FBI en het leger, mag door blijven werken, maar ook zonder daar betaald voor te krijgen. Daarnaast kan het luchtverkeer verstoord raken en raakt ook de betaling van sociale uitkeringen ernstig verstoord. Openbare plekken als musea en nationale parken worden tijdens de shutdown gesloten.

Wat zijn de gevolgen?

Hoewel een overheidssluiting regelmatig voorkomt, is de inzet deze keer wel hoger dan normaal: Trump dreigt namelijk om ambtenaren permanent te ontslaan, met als doel de overheid efficiënter te maken. Dat is ook iets waarmee het Witte Huis momenteel dreigt tegenover de Democraten. „We kunnen dingen doen tijdens de shutdown die onomkeerbaar zijn – dingen die slecht zijn voor hen en niet door hen ongedaan kunnen worden gemaakt”, zo zei Trump dinsdag.

„Zoals enorme aantallen mensen ontslaan en bezuinigen op programma’s waar zij voor zijn.” Hoewel de shutdown voor de Democraten dus erg riskant is, houdt hun leider in de Senaat, Chuck Schumer, voet bij stuk. Hij wil blijven vechten voor het behoud van de gezondheidszorg voor miljoenen Amerikanen en vindt het belangrijk om zich te verzetten tegen Trump.

Economische schade

Daarnaast gaat een overheidssluiting ook altijd gepaard met flinke economische schade. Omdat veel Amerikanen niet uitbetaald krijgen, hebben ze ook minder te besteden. Hierdoor loopt de Verenigde Staten veel inkomsten mis. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor het toerisme: veel plekken die populair zijn onder toeristen zijn namelijk gesloten. Ook worden er grote vertragingen op de luchthavens verwacht: tijdens de vorige shutdown meldde een groot deel van het luchthavenpersoneel zich ziek, omdat ze niet doorbetaald kregen.

Ook belangrijke controles op voeding, elektriciteitscentrales en waterzuivering worden tijdelijk stopgezet. Federale rechtbanken hebben aangegeven nog een paar dagen door te kunnen gaan, maar ook zij zullen uiteindelijk sluiten. De gevolgen voor mensen die in armoede leven zijn ook groot: bijna zeven miljoen Amerikaanse moeders, baby’s en kinderen dreigen financiële steun uit voedingsprogramma’s tijdelijk mis te lopen, omdat dit soort programma’s afhankelijk zijn van federale financiering. Enkele sociale uitkeringen, zoals pensioenen, uitkeringen voor invaliden en veteranen worden nog wel uitbetaald, maar kunnen vertraging oplopen.

Tot wanneer duurt de shutdown?

Hoe lang de overheidssluiting nog duurt, hangt af van hoe snel de Democraten en Republikeinen tot een akkoord kunnen komen. Woensdag wordt er opnieuw gestemd over een tijdelijke financieringsmaatregel.

