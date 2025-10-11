Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden ambtenaren VS ontslagen om shutdown, Trump geeft Democraten de schuld

De eerste ontslagronde tijdens de Amerikaanse shutdown heeft ruim vierduizend ambtenaren hun baan gekost. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die over de overheidssluiting gisteren zijn ingediend.

Bij de ministeries van Financiën en Volksgezondheid zouden respectievelijk 1400 en 1100 werknemers zijn ontslagen. Ook bij onder meer de belastingdienst IRS en andere ministeries vielen ontslagen. Het gaat om de eerste grootschalige ontslagronde van overheidsmedewerkers tijdens een financieringstekort in de moderne geschiedenis. Tijdens eerdere shutdowns werden ambtenaren met onbetaald verlof naar huis gestuurd.

Wat is een shutdown?

Metro legde begin deze maand uit wat een shutdown, die toen in Amerika in ging, inhoudt. Tijdens de overheidssluiting worden ambtenaren massaal naar huis gestuurd, zonder doorbetaald te worden. Alleen essentieel overheidspersoneel, zoals grensbewaking, de FBI en het leger, mag door blijven werken, maar ook zonder daar betaald voor te krijgen. Daarnaast kan het luchtverkeer verstoord raken en raakt ook de betaling van sociale uitkeringen ernstig verstoord. Openbare plekken als musea en nationale parken worden tijdens de shutdown gesloten.

Nu gaat het dus niet meer om ‘met onbetaald verlof naar huis sturen’, maar om massale ontslagen.

Hooggeplaatsten zijn ook ontslagen

Er vallen ook ontslagen bij gezondheidsdienst CDC, schrijft The New York Times. Onder de mensen die hun baan verliezen zijn volgens de krant hooggeplaatste wetenschappers en zogenoemde ‘ziekterechercheurs’, die wereldwijd uitbraken onderzoeken. Bij het CDC-kantoor in Washington zouden alle medewerkers moeten vertrekken.

Een vakbondsmedewerker meldt dat hr-personeel van de CDC is teruggeroepen van de shutdown om hun collega’s te laten weten dat ze hun baan verliezen. Het is nog onduidelijk hoeveel medewerkers van de gezondheidsdienst in totaal moeten opstappen. The New York Times spreekt over tientallen ontslagen.

Trump geeft Democraten de schuld van de shuwdown

Trump geeft in een verklaring de Democraten de schuld van de ontslagen, omdat zij geen steun hebben gegeven aan zijn plannen om de overheidsbegroting rond te krijgen. Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, haalde na die beschuldiging uit naar Trumps partij. „Totdat de Republikeinen serieus worden, blijven zij hiervoor verantwoordelijk – elke verloren baan, elk getroffen gezin, elke geschrapte dienst is het gevolg van hun beslissingen”, aldus Schumer.

Vakbonden stellen dat ontslagen illegaal zijn tijdens een shutdown. Zij hebben een rechtszaak aangespannen om deze tegen te houden. De regering stelde gisteren in rechtbankdocumenten dat de vakbonden dat juridisch gezien niet mogen. Een rechter buigt zich komende week, op 15 oktober, over de zaak.

In 2018 had Amerika ook te maken met een shutdown, een korte. Metro schreef toen waarom een shutdown in Nederland zeer onwaarschijnlijk is.

