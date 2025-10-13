Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste gijzelaars overgedragen aan leger Israël

Het Rode Kruis heeft de eerste Israëlische gijzelaars die maandag waren vrijgelaten overgedragen aan Israël. De krijgsmacht meldt op X dat ze worden begeleid door troepen en bij aankomst medisch worden onderzocht.

De hulporganisatie haalt de gijzelaars op en draagt ze over aan Israël. Het is nog onduidelijk wanneer de resterende gijzelaars in Gaza worden opgehaald, maar volgens bronnen van Al Jazeera moet de overdracht voor 10.00 uur lokale tijd (09.00 uur in Nederland) zijn afgerond.

De nieuwszender bericht dat voertuigen van de hulporganisatie zijn aangekomen in Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook.

Overleden gijzelaars

In totaal waren er voor zover bekend nog twintig levende gijzelaars in Gaza voordat de overdrachten maandag begonnen. Ook is afgesproken dat lichamen van overleden gijzelaars teruggegeven zullen worden.

Vrijgelaten gijzelaars worden in Israël eerst naar een legerbasis gebracht. Daar verzamelden zich volgens Israëlische media tientallen mensen met vlaggen om hun terugkeer te vieren.

ANP

