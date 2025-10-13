Redactie Metro
Eerste gijzelaars overgedragen aan leger Israël

Palestinian youths watch as a bus bearing the emblem of the International Red Cross moves towards the eastern Gaza Strip from Khan Yunis in the south of the besieged territory on October 13, 2025, ahead of the release of Israeli hostages held by Hamas since the October 7 attacks two years ago. On the other side, a Red Cross convoy is on its way to pick up a first batch of Israeli hostages to be freed by Hamas as part of a Gaza ceasefire deal announced by US President Donald Trump earlier this month, the Israeli military said on October 13. Omar AL-QATTAA / AFP
Het Rode Kruis heeft de eerste Israëlische gijzelaars die maandag waren vrijgelaten overgedragen aan Israël. De krijgsmacht meldt op X dat ze worden begeleid door troepen en bij aankomst medisch worden onderzocht.

De hulporganisatie haalt de gijzelaars op en draagt ze over aan Israël. Het is nog onduidelijk wanneer de resterende gijzelaars in Gaza worden opgehaald, maar volgens bronnen van Al Jazeera moet de overdracht voor 10.00 uur lokale tijd (09.00 uur in Nederland) zijn afgerond.

De nieuwszender bericht dat voertuigen van de hulporganisatie zijn aangekomen in Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook.

Overleden gijzelaars

In totaal waren er voor zover bekend nog twintig levende gijzelaars in Gaza voordat de overdrachten maandag begonnen. Ook is afgesproken dat lichamen van overleden gijzelaars teruggegeven zullen worden.

Vrijgelaten gijzelaars worden in Israël eerst naar een legerbasis gebracht. Daar verzamelden zich volgens Israëlische media tientallen mensen met vlaggen om hun terugkeer te vieren.

