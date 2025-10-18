Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bestand rond kerncentrale Zaporizja, reparatie begonnen

De reparatie van elektriciteitsleidingen naar de door Rusland veroverde kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja is begonnen. De stroom is daar al vier weken onderbroken. De werkzaamheden werden mogelijk na het instellen van wapenstilstandzones. Het herstel is cruciaal voor de nucleaire veiligheid, meldt de internationale atoomenergiewaakhond IAEA op X.

De centrale bij Zaporizja, de grootste van Europa, ligt stil maar heeft stroom nodig voor koeling. Anders bestaat het risico op een zogeheten meltdown, waarbij radioactieve straling kan vrijkomen. Omdat de kerncentrale is afgesloten van het stroomnet, zorgen dieselgeneratoren voor elektriciteit.

Volgens de IAEA is de situatie in Zaporizja beheersbaar en worden de zes uitgezette reactoren adequaat gekoeld. De stralingsniveaus blijven op normaal niveau, aldus de IAEA. De Oekraïense president Zelensky had Moskou verweten dat de veiligheid van de centrale in het geding was.

ANP

Reacties