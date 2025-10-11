Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden Palestijnen keren terug naar verlaten huizen in Gaza: ‘Het lijden is geëindigd’

Palestijnen grijpen het bestand in Gaza vandaag aan om massaal terug te keren naar hun verlaten huizen. Langs de kust trekken duizenden mensen in voertuigen of te voet richting het noorden van het gebied.

Een vrouw die te voet op reis was met haar dochter, sprak tegenover persbureau Reuters over een onbeschrijfelijk gevoel. „We zijn ontzettend blij dat de oorlog voorbij is en het lijden is geëindigd.”

Nieuwszender Al Jazeera bericht dat Palestijnen in het gebied voor het eerst in twee jaar een nacht zonder explosies en het geluid van drones achter de rug hebben. Israëlische troepen hebben zich deels teruggetrokken, al hebben ze nog steeds een groot deel van Gaza in handen.

Toekomst Palestijnen in Gaza

Het plan is nu dat Hamas gijzelaars vrijlaat en Israël in ruil Palestijnse gevangenen laat gaan. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gebeurt dat maandag. De krant Haaretz bericht dat de Israëlische autoriteiten al zijn begonnen met het verplaatsen van gedetineerden die binnenkort mogen vertrekken. Hamas meldde donderdag dat de ‘Gaza-oorlog volledig voorbij was‘.

Over gevoelige punten in het door de Amerikaanse president Donald Trump gepresenteerde vredesplan moet nog overeenstemming worden bereikt. Het gaat dan onder meer over de toekomst van Hamas en hoe Gaza bestuurd gaat worden.

Trump komt naar het Midden-Oosten

Trump, die ondertussen in eigen land te maken heeft met een shutdown en massale ontslagen van ambtenaren, wordt maandag verwacht in de regio Gaza. Hij heeft aangegeven dat hij naar Israël gaat om het parlement toe te spreken en ook Egypte zal bezoeken.

ANP

Reacties