Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marokko geeft miljarden extra aan onderwijs en zorg na protesten

Marokko gaat in 2026 140 miljard dirham (ruim 13 miljard euro) uitgeven aan gezondheidszorg en onderwijs, meldt het koninklijk paleis zondag. Dat is een stijging van 16 procent vergeleken met dit jaar.

Het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken in heel Marokko demonstreerden. De regering komt ook met maatregelen die het makkelijker moeten maken voor jongeren onder de 35 jaar om de politiek in te gaan.

Sinds eind september zijn er veel protesten in het land, aangewakkerd door jongerenbeweging GenZ 212. De demonstranten roepen onder meer op tot hervormingen in de gezondheidszorg en het onderwijs. De demonstraties liepen meermaals uit op geweld, met meerdere doden tot gevolg.

ANP

Vorige Volgende

Reacties