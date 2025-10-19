Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Gisteren
Leestijd: 1 minuut

Marokko geeft miljarden extra aan onderwijs en zorg na protesten

epa12463200 Demonstrators hold up signs and wave flags during a protest organized by the self-styled 'GenZ 212' collective in Rabat, Morocco, 18 October 2025. The group protested to demand reforms to public healthcare and education. EPA/JALAL MORCHIDI
ANP / EPA / Jalal Morchidi

Marokko gaat in 2026 140 miljard dirham (ruim 13 miljard euro) uitgeven aan gezondheidszorg en onderwijs, meldt het koninklijk paleis zondag. Dat is een stijging van 16 procent vergeleken met dit jaar.

Het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken in heel Marokko demonstreerden. De regering komt ook met maatregelen die het makkelijker moeten maken voor jongeren onder de 35 jaar om de politiek in te gaan.

Sinds eind september zijn er veel protesten in het land, aangewakkerd door jongerenbeweging GenZ 212. De demonstranten roepen onder meer op tot hervormingen in de gezondheidszorg en het onderwijs. De demonstraties liepen meermaals uit op geweld, met meerdere doden tot gevolg.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties