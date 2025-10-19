Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Frans ministerie: acht sieraden gestolen bij Louvre-roof

Bij de kunstroof in het Louvre zijn acht sieraden gestolen. Dat meldt het Franse ministerie van Cultuur, dat zich eerder nog niet uitsprak over wat er zondagochtend werd buitgemaakt bij het bekende Parijse museum. Het gaat onder meer om een tiara van Eugénie de Montijo, de vrouw van Napoleon III, en twee kettingen. Ook werden een paar oorbellen, een strik, twee broches en nog een losse oorbel ontvreemd.

Een negende sieraad, een kroon die eveneens behoorde tot keizerin Eugénie, werd achtergelaten tijdens het vluchten. Het object wordt onderzocht, stelt het ministerie. Eerder berichtten Franse media dat de kroon daarbij beschadigd zou zijn geraakt. Ook klonken geruchten dat een tweede sieraad zou zijn teruggevonden. Dat wordt nu dus ontkracht door het ministerie. Ook het topstuk van de collectie, de zogenoemde Regent-diamant, werd niet gestolen.

Volgens de Parijse openbaar aanklager Laure Beccuau zou het voor zover bekend gaan om vier daders, die twee vitrines openbraken. Het OM buigt zich nu onder meer over camerabeelden en getuigenverklaringen, aldus Beccuau.

ANP

Reacties