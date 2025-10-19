Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Frans ministerie: acht sieraden gestolen bij Louvre-roof

epa12464607 The south-east facade of the Louvre museum is seen closed at Quai François-Mitterrand, after a robbery of Louvre museum, in Paris, France, 19 October 2025. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal jewelry. The museum was later closed. French Culture Minister Rachida Dati called it 'an attack on France’s cultural heritage.' EPA/Mohammed Badra
ANP / EPA / MOHAMMED BADRA

Bij de kunstroof in het Louvre zijn acht sieraden gestolen. Dat meldt het Franse ministerie van Cultuur, dat zich eerder nog niet uitsprak over wat er zondagochtend werd buitgemaakt bij het bekende Parijse museum. Het gaat onder meer om een tiara van Eugénie de Montijo, de vrouw van Napoleon III, en twee kettingen. Ook werden een paar oorbellen, een strik, twee broches en nog een losse oorbel ontvreemd.

Een negende sieraad, een kroon die eveneens behoorde tot keizerin Eugénie, werd achtergelaten tijdens het vluchten. Het object wordt onderzocht, stelt het ministerie. Eerder berichtten Franse media dat de kroon daarbij beschadigd zou zijn geraakt. Ook klonken geruchten dat een tweede sieraad zou zijn teruggevonden. Dat wordt nu dus ontkracht door het ministerie. Ook het topstuk van de collectie, de zogenoemde Regent-diamant, werd niet gestolen.

Volgens de Parijse openbaar aanklager Laure Beccuau zou het voor zover bekend gaan om vier daders, die twee vitrines openbraken. Het OM buigt zich nu onder meer over camerabeelden en getuigenverklaringen, aldus Beccuau.

ANP

