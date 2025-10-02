Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet haalt toch enkele zieke kinderen uit Gaza naar Nederland

Het kabinet gaat toch „enkele” zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om kinderen die „complexe hoog-specialistische medische zorg” nodig hebben en die in direct levensgevaar verkeren. In de regio is er voor deze groep onvoldoende zorg beschikbaar, erkennen de bewindslieden.

„Het aantal gevallen dat Nederland zal kunnen en gaat opnemen zal overigens zeer beperkt zijn en er zal ook rekening worden gehouden met de beschikbare zorgcapaciteit voor Nederlandse kinderen”, aldus VVD’ers Van Weel en De Vries.

‘Opvang in de regio’

Het kabinet wilde lang niets weten van medische evacuatie van zieke of gewonde Gazaanse kinderen naar Nederland. Volgens het kabinet was het meest effectief en efficiënt om kinderen in de regio zelf te helpen.

Dat blijft volgens de minister en staatssecretaris ook het beleid. „We blijven primair focussen op opvang in de regio en blijven alle landen in de regio oproepen om een bijdrage te leveren.” Het kabinet maakte eerder 25 miljoen euro vrij om kinderen in de regio te helpen.

Linkse partijen

De Tweede Kamer is verdeeld over de kwestie, maar het kabinet kreeg steeds de steun van een nipte meerderheid. Woensdag haalde een motie om zieke kinderen op te halen het opnieuw niet. Er waren 72 Kamerleden voor en 74 tegen.

Vooral linkse partijen pleitten al lang voor het ophalen van kinderen uit Gaza. Zij wijzen erop dat hulporganisaties zeggen dat er te weinig specialistische hulp beschikbaar is in de regio. Ook wijzen zij erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie Europese landen heeft gevraagd kinderen op te nemen. Dat hebben al verschillende EU-landen toegezegd.

