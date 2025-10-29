Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jamaica uitgeroepen tot rampgebied na doortocht orkaan Melissa

De Jamaicaanse premier Andrew Holness heeft Jamaica uitgeroepen tot rampgebied, na de doortocht van orkaan Melissa. „De prioriteit van de regering is altijd de veiligheid en het welzijn van elke Jamaicaan”, zei Holness op X. De volledige omvang van de schade en het aantal slachtoffers zijn vooralsnog onduidelijk.

Melissa was bij aankomst in Jamaica een orkaan van categorie 5, de hoogste categorie, maar is inmiddels afgezwakt tot een orkaan van categorie 3 en onderweg naar Cuba. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center, dat verwacht dat Melissa een krachtige orkaan blijft totdat ze de Bahama’s en Bermuda bereikt.

Jamaica dupe van klimaatverandering

Melissa heeft haar kracht mede te danken aan het warmer dan gewoonlijk oppervlaktewater in de Atlantische Oceaan. Daardoor kon de storm sneller aan kracht winnen. Die warmere zeetemperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

De nationale bestrijdingsdienst op Jamaica meldt dat orkaan Melissa „enorme schade heeft aangericht”. NOS meldt dat scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen zijn getroffen. Bomen zijn uit de grond gerukt en straten en huizen staan onder water.

