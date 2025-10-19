Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël begonnen met nieuwe reeks aanvallen op Hamas in Gaza

Het Israëlische leger is begonnen met een reeks aanvallen op Hamasdoelen in het zuiden van Gaza. Het leger reageert daarmee op de „flagrante schending van het staakt-het-vuren” door Hamas, melden de strijdkrachten op X.

Eerder op zondag voerde Israël al aanvallen uit in het gebied rond de zuidelijke stad Rafah omdat „terroristen” een antitankraket hadden afgevuurd en zouden hebben geschoten op troepen van het Israëlische leger.

Volgens het agentschap voor burgerbescherming in Gaza vielen door het geweld zondag zeker elf doden in het gebied.

ANP

