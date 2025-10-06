Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alle Nederlandse activisten die naar Palestina voeren, vrijgelaten uit Israël

Israël heeft alle Nederlanders vrijgelaten die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste zes activisten vliegen naar Bratislava, waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Op maandagmiddag arriveerden de eerste vier Nederlandse activisten op Schiphol. In totaal bestond de Nederlandse delegatie aan de Global Sumud Flotilla uit zestien deelnemers, van wie er zes geen Nederlands paspoort hebben. Eén van hen is teruggegaan naar zijn thuisland Portugal. Twee anderen zijn maandag vrijgelaten en op het vliegtuig naar Athene gezet, zegt een woordvoerder van de Nederlandse delegatie. Over de overige drie zonder Nederlands paspoort is bij haar nog niets bekend.

Israël zet maandag in totaal 171 personen uit, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Daar zit onder anderen de bekende activist Greta Thunberg bij. Na de onderscheppingen van de schepen op woensdag en donderdag arresteerde Israël 479 opvarenden, van wie het inmiddels 341 heeft vrijgelaten.

Israël bericht dat andere gedeporteerden onder meer komen uit Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Bij die opsomming wordt Nederland niet genoemd.

ANP

