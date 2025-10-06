Redactie Metro
Alle Nederlandse activisten die naar Palestina voeren, vrijgelaten uit Israël

A group of ships of the Global Sumud Flotilla to Gaza are shown moored at the small island of Koufonisi, south of the island of Crete on September 26, 2025. After a reported attack by drones early on September 25, 2025 morning, Athens has said it will guarantee safe sailing in its waters. The Global Sumud Flotilla, carrying activists including Swedish environmentalist Greta Thunberg, blamed Israel for more than a dozen explosions heard around its vessels off Greece late on September 24, 2025. Eleftherios ELIS / AFP
ANP / AFP / ELEFTHERIOS ELIS

Israël heeft alle Nederlanders vrijgelaten die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste zes activisten vliegen naar Bratislava, waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Op maandagmiddag arriveerden de eerste vier Nederlandse activisten op Schiphol. In totaal bestond de Nederlandse delegatie aan de Global Sumud Flotilla uit zestien deelnemers, van wie er zes geen Nederlands paspoort hebben. Eén van hen is teruggegaan naar zijn thuisland Portugal. Twee anderen zijn maandag vrijgelaten en op het vliegtuig naar Athene gezet, zegt een woordvoerder van de Nederlandse delegatie. Over de overige drie zonder Nederlands paspoort is bij haar nog niets bekend.

Israël zet maandag in totaal 171 personen uit, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Daar zit onder anderen de bekende activist Greta Thunberg bij. Na de onderscheppingen van de schepen op woensdag en donderdag arresteerde Israël 479 opvarenden, van wie het inmiddels 341 heeft vrijgelaten.

Israël bericht dat andere gedeporteerden onder meer komen uit Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Bij die opsomming wordt Nederland niet genoemd.

ANP

