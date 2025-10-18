Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël: Hamas heeft lichaam overleden gijzelaar overgedragen

Palestinian children cheer as members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) arrive at a site where people are digging with excavators, reportedly in search for bodies in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 17, 2025. Hamas insisted it was committed to returning all the hostage remains still unaccounted for under Gaza's ruins, as a Turkish official said specialists dispatched to help find bodies were on Friday still awaiting Israeli permission to enter. Omar AL-QATTAA / AFP
ANP / AFP / Omar AL-QATTAA

Het Israëlische leger heeft gemeld dat het lichaam van een gijzelaar is overgedragen aan het Rode Kruis in Gaza. „Volgens informatie verstrekt door het Rode Kruis is een kist met stoffelijk overschot van een overleden gijzelaar in hun bewaring overgedragen en onderweg naar IDF-troepen in de Gazastrook”, aldus het leger op X.

Eerder op vrijdag liet Hamas weten een dode gijzelaar te hebben gevonden en deze vrijdag om 23.00 uur Nederlandse tijd vrij te geven. De identiteit van de gijzelaar werd niet bekendgemaakt.

Hamas liet eerder deze week twintig levende gijzelaars vrij en droeg de lichamen van een deel van de overleden gijzelaars over. De stoffelijke resten van negentien gijzelaars zijn nu nog in de Gazastrook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van een bestand met Israël, maar zegt dat nog niet te kunnen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties