Israël en Hamas akkoord over eerste fase vredesplan Gaza: gijzelaars komen vrij, leger trekt zich terug

Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over de eerste fase van een wapenstilstand in de Gazastrook. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde het akkoord vannacht aan op sociale media en spreekt van de eerste stappen richting ‘een sterke, duurzame en eeuwige vrede’. Volgens hem betekent het akkoord dat de gijzelaars vrijkomen en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza.

„Ik ben trots om te kunnen melden dat Israël en Hamas akkoord zijn over de eerste fase van het vredesplan in Gaza. Gijzelaars komen vrij en het leger trekt zich terug als Hamas en Israël beide de eerste fase van ons vredesplan hebben ondertekend”, zo schreef Trump op Truth Social. „Dat betekent dat alle gijzelaars zeer binnenkort worden vrijgelaten en dat Israël zijn troepen zal terugtrekken volgens een overeengekomen lijn.” De president spreekt van ‘een geweldige dag voor de Arabische en islamitische wereld, Israël, alle omringende landen en de Verenigde Staten’.

In de video hierboven zie je families en voormalige gijzelaars in Tel Aviv (Israël) die feest vieren op Hostages Square. Dit direct nadat bekend werd dat een door Trump bemiddeld akkoord tot een staakt-het-vuren en gijzelaarsdeal was bereikt.

Wanneer worden gijzelaars vrijgelaten?

Zowel Israël als Hamas hebben het akkoord bevestigd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt van ‘een geweldige dag voor Israël’. Hij wil vandaag zijn kabinet samenroepen om het akkoord door de ministers te laten goedkeuren. Een woordvoerder van de regering laat weten dat ze verwachten dat de gijzelaars zaterdag worden vrijgelaten. Trump geeft echter in een interview met Fox News aan dat de uitwisseling op maandag zal plaatsvinden. Hij geeft aan dat alle gijzelaars, inclusief de lichamen van overleden Israëliërs, zullen worden vrijgelaten. Er zitten nog 48 Israëlische gijzelaars vast in Gaza, van wie er nog ongeveer twintig in leven zijn.

Vrijlating politieke leiders

Hamas liet gisteren al weten dat de onderhandelaars lijsten met namen hebben uitgewisseld van Israëlische gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza en Palestijnse gevangen die worden vastgehouden in Israël. Deze gijzelaars zouden bij een akkoord geruild moeten worden. De lijst van Hamas zou namen bevatten van Palestijnse gevangenen die Israël eerder niet wilde ruilen. Er zouden bijvoorbeeld politieke leiders op staan die een levenslange gevangenisstraf uitzitten voor de betrokkenheid bij het doden van Israëliërs.

Vrachtwagens met hulpgoederen

Het is de bedoeling dat in de eerste vijf dagen van het akkoord dagelijks minimaal vierhonderd vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnenrijden, zo meldt een Hamasfunctionaris. Hierna moet dat aantal verder toenemen. Ook zouden alle inwoners die eerder gedwongen naar het zuiden van de Gazastrook worden verplaatst, kunnen terugkeren naar het Noorden.

Waarschuwing Israëlische leger

Op X waarschuwt het Israëlische leger (IDF) echter dat het er nog niet veilig is en dat inwoners moeten wachten met terugkeren. Het leger geeft aan zich voor te bereiden op ‘elk scenario’ en een ‘sterke verdediging’. Ook heeft het leger de opdracht gekregen om zich klaar te maken voor het terugbrengen van de gijzelaars naar Israël. De opstelling van de troepenmacht zal volgens de IDF in overeenstemming zijn met instructies vanuit de politiek en met de fasen van de overeenkomst. Hamas vraagt in een verklaring wel aan de Verenigde Staten om garanties te bieden dat Israël het plan daadwerkelijk uitvoert.

