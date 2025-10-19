Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Media: Israël staakt hulpleveringen Gaza tot nader order

Israël staakt tot nader order de levering van hulpgoederen aan Gaza. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op een bron binnen de Israëlische veiligheidsdiensten. Het land beschuldigde Hamas er zondag van de afspraken rond het staakt-het-vuren „ernstig te hebben geschonden” en voerde meerdere luchtaanvallen uit. Die waren onder meer gericht op het zuiden van Gaza.

Een woordvoerder van het VN-Wereldvoedselprogramma zei vrijdag dat sinds de ingang van het bestand op 8 oktober circa 560 ton voedsel per dag het gebied binnenkwam. Hij voegde eraan toe dat dit nog altijd minder was dan benodigd, gelet op de aanhoudende hongersnood in het gebied.

Een van de afspraken onder het bestand was dat dagelijks 600 vrachtwagens met noodhulp het gebied binnen mochten, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald, schrijft Al Jazeera op basis van een VN-dashboard waarbij de noodhulptransporten worden gemonitord. Israël zou dat aantal hebben gehalveerd tot driehonderd per dag, maar zelfs dat aantal werd tussen 10 en 16 oktober niet gehaald. Slechts 216 bereikten in die periode hun bestemming in Gaza.

ANP

