Israëlische leger schiet op Palestijnen ondanks staakt-het-vuren, vijf doden

A general view over tents during daily life in the displacement camps in Khan Younis, southern Gaza Strip, 30 August 2025. Families lack the most basic necessities such as clean water, electricity, and healthcare. The displaced live in overcrowded tents that provide little protection from the daytime heat or the night's cold, relying mainly on the limited food aid that reaches them.
Het Israëlische leger (IDF) heeft ondanks het staakt-het-vuren op Palestijnen geschoten in het noorden van Gaza. Het leger meldt op X dat de Palestijnen probeerden de gele lijn te passeren, de grens waarachter Israël zich in deze fase van het bestand moet terugtrekken. Volgens de IDF vielen er vijf doden, melden Times of Israel en Al Jazeera.

Eerder op de dag meldde Al Jazeera dat twee Palestijnen gewond raakten door Israëlisch vuur in Khan Younis. De berichten komen nadat maandag het staakt-het-vuren werd ondertekend in Egypte. Het Israëlische leger roept Palestijnen opnieuw op om weg te blijven van plekken waar het leger nog aanwezig is.

