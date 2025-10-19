Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël hervat staakt-het-vuren in Gaza

Het Israëlische leger heeft het staakt-het-vuren in Gaza hervat, melden de strijdkrachten op X. Israël voerde eerder zondag juist meerdere aanvallen uit op Gaza, nadat Hamas Israëlische troepen zou hebben aangevallen.

„In overeenstemming met de richtlijnen van het politieke echelon en na een reeks belangrijke aanvallen als reactie op de schendingen door Hamas, is het IDF begonnen met de hernieuwde handhaving van het staakt-het-vuren”, zo staat in het X-bericht. „Het IDF zal de staakt-het-vuren-overeenkomst blijven handhaven en zal krachtig reageren op elke schending ervan”.

Beide partijen beschuldigen elkaar ervan zich niet aan het bestand te houden, dat door de Amerikaanse president Donald Trump tot stand werd gebracht. Door de aanvallen stierven volgens de burgerbeschermingsdienst van Gaza zondag zeker 33 Gazanen. Israël meldde de dood van twee militairen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties