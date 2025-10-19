Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël hervat staakt-het-vuren in Gaza

epa12465196 People wave the Israeli flags as they wait for the released Israeli hostage Elkana Bohbot as he returns to his home after completing his hospitalization and treatment at Shiba Hospital in Mevaseret Zion, on the outskirts of Jerusalem, Israel, 19 October 2025. Elkana Bohbot was kidnapped from the Nova music festival by Hamas on 07 October and released during a ceasefire agreement between Hamas and Israel. EPA/ABIR SULTAN
ANP / EPA / ABIR SULTAN

Het Israëlische leger heeft het staakt-het-vuren in Gaza hervat, melden de strijdkrachten op X. Israël voerde eerder zondag juist meerdere aanvallen uit op Gaza, nadat Hamas Israëlische troepen zou hebben aangevallen.

„In overeenstemming met de richtlijnen van het politieke echelon en na een reeks belangrijke aanvallen als reactie op de schendingen door Hamas, is het IDF begonnen met de hernieuwde handhaving van het staakt-het-vuren”, zo staat in het X-bericht. „Het IDF zal de staakt-het-vuren-overeenkomst blijven handhaven en zal krachtig reageren op elke schending ervan”.

Beide partijen beschuldigen elkaar ervan zich niet aan het bestand te houden, dat door de Amerikaanse president Donald Trump tot stand werd gebracht. Door de aanvallen stierven volgens de burgerbeschermingsdienst van Gaza zondag zeker 33 Gazanen. Israël meldde de dood van twee militairen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties