Hamas verwerpt Amerikaanse aantijging over schending bestand

De Palestijnse beweging Hamas verwerpt de aantijging dat de groep op het punt staat het bestand met Israël over Gaza te schenden. Volgens Hamas zijn de beschuldigingen, die worden gemeld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, onjuist.

Het ministerie in Washington wees in een verklaring op „betrouwbare” berichten dat Hamas een aanval tegen Palestijnse burgers in Gaza voorbereidt. Dat zou een directe en ernstige schending zijn van het akkoord over een staakt-het-vuren. Ook ondermijnt het de belangrijke voortgang die werd geboekt, aldus het departement.

Washington kondigde maatregelen aan om de bevolking van Gaza te beschermen en de wapenstilstand te garanderen voor het geval Hamas doorgaat met de voorbereidingen. De afgelopen dagen waren er al berichten dat Hamas personen had geëxecuteerd die met de vijand Israël zouden hebben samengewerkt. De militante groepering is weer actief in stedelijke gebieden die door de Israëlische strijdkrachten zijn ontruimd. Hamas demonstreert haar herwonnen macht met openbare executies en confrontaties met gewapende clans.

Criminele bendes in Gaza

Hamas stelt dat de Israëlische autoriteiten in Gaza criminele bendes vormen, bewapenen en financieren die moorden en ontvoeringen plegen en betrokken zijn bij plunderingen. De door Hamas gecontroleerde politie in Gaza zou haar plicht doen door deze bendes te achtervolgen om hen ter verantwoording te roepen. De beweging roept de Amerikaanse regering op te stoppen met het „herhalen van het misleidende verhaal van de bezettingsmacht”.

De Amerikaanse president Trump zei onlangs dat hij zou overwegen Israëlische troepen toe te staan de strijd in Gaza te hervatten als Hamas zich niet houdt aan het akkoord dat hij tot stand heeft gebracht.

