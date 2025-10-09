Redactie Metro
Hamas: Gaza-oorlog volgens bemiddelaars volledig voorbij

epa12441296 Internally displaced Palestinians celebrate the announcement of a ceasefire agreement between Hamas and Israel in Khan Younis, southern Gaza Strip, 09 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan. The deal involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/HAITHAM IMAD
Foto: EPA / HAITHAM IMAD

De Palestijnse organisatie Hamas beschouwt de Gaza-oorlog als afgelopen. „We hebben garanties gekregen van de bemiddelaars en de Amerikaanse regering en allen hebben bevestigd dat de oorlog volledig voorbij is”, zei de hoogste Hamasleider in ballingschap, Khalil al-Hayya, in een televisietoespraak.

Volgens de hoofdonderhandelaar van Hamas heeft zijn groepering garanties gekregen van de Verenigde Staten, de Arabische bemiddelaars en Turkije dat de oorlog definitief voorbij is. Er is een akkoord bereikt om de „oorlog en agressie tegen ons volk te beëindigen en te beginnen met de uitvoering van een permanent staakt-het-vuren en de terugtrekking van de bezettingsmacht”, zei hij.

Als onderdeel van het Amerikaanse vredesplan zal Israël 250 Palestijnen die tot lange celstraffen waren veroordeeld, vrijlaten. Ook komen 1700 gevangenen uit Gaza vrij die na de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 op Israël werden gearresteerd. In ruil laat Hamas alle gijzelaars gaan.

ANP

